- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
17 (40.47%)
亏损交易:
25 (59.52%)
最好交易:
49.90 USD
最差交易:
-54.35 USD
毛利:
435.32 USD (36 038 pips)
毛利亏损:
-564.21 USD (52 320 pips)
最大连续赢利:
4 (89.94 USD)
最大连续盈利:
89.94 USD (4)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
40.82%
最大入金加载:
8.43%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.64
长期交易:
25 (59.52%)
短期交易:
17 (40.48%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-3.07 USD
平均利润:
25.61 USD
平均损失:
-22.57 USD
最大连续失误:
5 (-115.18 USD)
最大连续亏损:
-115.18 USD (5)
每月增长:
-1.21%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
201.02 USD
最大值:
201.02 USD (25.53%)
相对跌幅:
结余:
25.53% (201.02 USD)
净值:
6.79% (48.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-209
|USDJPY
|81
|GBPJPY
|-3
|EURGBP
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|3.4K
|GBPJPY
|168
|EURGBP
|-171
|EURUSD
|511
|USDCHF
|83
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.90 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +89.94 USD
最大连续亏损: -115.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
-16%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
9
76%
42
40%
41%
0.77
-3.07
USD
USD
26%
1:200