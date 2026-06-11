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Regina DJ

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17 (40.47%)
亏损交易:
25 (59.52%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
435.32 USD (36 038 pips)
毛利亏损:
-564.21 USD (52 320 pips)
最大连续赢利:
4 (89.94 USD)
最大连续盈利:
89.94 USD (4)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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采收率:
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长期交易:
25 (59.52%)
短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
-3.07 USD
平均利润:
25.61 USD
平均损失:
-22.57 USD
最大连续失误:
5 (-115.18 USD)
最大连续亏损:
-115.18 USD (5)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
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25.53% (201.02 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 24
USDJPY 7
GBPJPY 6
EURGBP 2
EURUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -209
USDJPY 81
GBPJPY -3
EURGBP -10
EURUSD 10
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -20K
USDJPY 3.4K
GBPJPY 168
EURGBP -171
EURUSD 511
USDCHF 83
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +49.90 USD
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Larson-Demo
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2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 09:52
Share of trading days is too low
2026.06.15 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.15 08:50
Share of trading days is too low
2026.06.15 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.11 04:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 04:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.11 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.11 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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