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Сигналы / MetaTrader 5 / MDMS 97
Dmitrii Solovei

MDMS 97

Dmitrii Solovei
Dmitrii Solovei

Dmitrii Solovei

28 комментариев
0 отзывов
114 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
142 (42.13%)
Убыточных трейдов:
195 (57.86%)
Лучший трейд:
12 485.82 RUB
Худший трейд:
-6 290.85 RUB
Общая прибыль:
226 695.32 RUB (219 156 pips)
Общий убыток:
-200 252.46 RUB (166 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15 126.06 RUB)
Макс. прибыль в серии:
15 735.38 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.22%
Макс. загрузка депозита:
103.54%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
175 (51.93%)
Коротких трейдов:
162 (48.07%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
78.47 RUB
Средняя прибыль:
1 596.45 RUB
Средний убыток:
-1 026.94 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 719.83 RUB)
Макс. убыток в серии:
-23 568.52 RUB (7)
Прирост в месяц:
5.02%
Годовой прогноз:
60.96%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 340.47 RUB
Максимальная:
34 706.46 RUB (30.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.83% (13 882.29 RUB)
По эквити:
10.68% (5 900.66 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 91
GBPUSDrfd 64
EURUSDrfd 58
USDJPYrfd 35
USDCHFrfd 13
EURNOKrfd 12
NZDUSDrfd 11
USDRUBrfd 9
#LCO 7
#GAZP 7
AUDCADrfd 5
AUDUSDrfd 5
#MOEX 5
GBPAUDrfd 3
GBPJPYrfd 3
EURJPYrfd 3
USDCNYrfd 2
USDILSrfd 1
CHFJPYrfd 1
USDCADrfd 1
#GOOGL 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd 742
GBPUSDrfd -44
EURUSDrfd -219
USDJPYrfd -54
USDCHFrfd -22
EURNOKrfd 242
NZDUSDrfd -107
USDRUBrfd 22
#LCO -15
#GAZP -6
AUDCADrfd -25
AUDUSDrfd -24
#MOEX 0
GBPAUDrfd -25
GBPJPYrfd -10
EURJPYrfd -9
USDCNYrfd -9
USDILSrfd 13
CHFJPYrfd -6
USDCADrfd -5
#GOOGL 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd 32K
GBPUSDrfd 1.6K
EURUSDrfd -3.4K
USDJPYrfd -1.5K
USDCHFrfd -114
EURNOKrfd 7.1K
NZDUSDrfd -1.4K
USDRUBrfd 20K
#LCO -190
#GAZP 365
AUDCADrfd -208
AUDUSDrfd -370
#MOEX -45
GBPAUDrfd -561
GBPJPYrfd -524
EURJPYrfd -131
USDCNYrfd -2.1K
USDILSrfd 3.2K
CHFJPYrfd -153
USDCADrfd -107
#GOOGL 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 485.82 RUB
Худший трейд: -6 291 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +15 126.06 RUB
Макс. убыток в серии: -4 719.83 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Работает советник на паре XAUUSD.
Нет отзывов
2026.08.07 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 793 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 01:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 793 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 21:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Share of trading days is too low
2026.07.17 04:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 13:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 21:27
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.45% of days out of the 736 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 21:27
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MDMS 97
50 USD в месяц
-14%
0
0
USD
76K
RUB
114
56%
337
42%
55%
1.13
78.47
RUB
62%
1:40
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