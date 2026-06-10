- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
142 (42.13%)
Убыточных трейдов:
195 (57.86%)
Лучший трейд:
12 485.82 RUB
Худший трейд:
-6 290.85 RUB
Общая прибыль:
226 695.32 RUB (219 156 pips)
Общий убыток:
-200 252.46 RUB (166 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15 126.06 RUB)
Макс. прибыль в серии:
15 735.38 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.22%
Макс. загрузка депозита:
103.54%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
175 (51.93%)
Коротких трейдов:
162 (48.07%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
78.47 RUB
Средняя прибыль:
1 596.45 RUB
Средний убыток:
-1 026.94 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 719.83 RUB)
Макс. убыток в серии:
-23 568.52 RUB (7)
Прирост в месяц:
5.02%
Годовой прогноз:
60.96%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 340.47 RUB
Максимальная:
34 706.46 RUB (30.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.83% (13 882.29 RUB)
По эквити:
10.68% (5 900.66 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|91
|GBPUSDrfd
|64
|EURUSDrfd
|58
|USDJPYrfd
|35
|USDCHFrfd
|13
|EURNOKrfd
|12
|NZDUSDrfd
|11
|USDRUBrfd
|9
|#LCO
|7
|#GAZP
|7
|AUDCADrfd
|5
|AUDUSDrfd
|5
|#MOEX
|5
|GBPAUDrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|EURJPYrfd
|3
|USDCNYrfd
|2
|USDILSrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|#GOOGL
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|742
|GBPUSDrfd
|-44
|EURUSDrfd
|-219
|USDJPYrfd
|-54
|USDCHFrfd
|-22
|EURNOKrfd
|242
|NZDUSDrfd
|-107
|USDRUBrfd
|22
|#LCO
|-15
|#GAZP
|-6
|AUDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|-24
|#MOEX
|0
|GBPAUDrfd
|-25
|GBPJPYrfd
|-10
|EURJPYrfd
|-9
|USDCNYrfd
|-9
|USDILSrfd
|13
|CHFJPYrfd
|-6
|USDCADrfd
|-5
|#GOOGL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|32K
|GBPUSDrfd
|1.6K
|EURUSDrfd
|-3.4K
|USDJPYrfd
|-1.5K
|USDCHFrfd
|-114
|EURNOKrfd
|7.1K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|USDRUBrfd
|20K
|#LCO
|-190
|#GAZP
|365
|AUDCADrfd
|-208
|AUDUSDrfd
|-370
|#MOEX
|-45
|GBPAUDrfd
|-561
|GBPJPYrfd
|-524
|EURJPYrfd
|-131
|USDCNYrfd
|-2.1K
|USDILSrfd
|3.2K
|CHFJPYrfd
|-153
|USDCADrfd
|-107
|#GOOGL
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 485.82 RUB
Худший трейд: -6 291 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +15 126.06 RUB
Макс. убыток в серии: -4 719.83 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Работает советник на паре XAUUSD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
76K
RUB
RUB
114
56%
337
42%
55%
1.13
78.47
RUB
RUB
62%
1:40