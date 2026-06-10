- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
340
盈利交易:
142 (41.76%)
亏损交易:
198 (58.24%)
最好交易:
12 485.82 RUB
最差交易:
-6 290.85 RUB
毛利:
226 695.32 RUB (219 156 pips)
毛利亏损:
-210 612.01 RUB (172 560 pips)
最大连续赢利:
6 (15 126.06 RUB)
最大连续盈利:
15 735.38 RUB (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
52.34%
最大入金加载:
103.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.41
长期交易:
178 (52.35%)
短期交易:
162 (47.65%)
利润因子:
1.08
预期回报:
47.30 RUB
平均利润:
1 596.45 RUB
平均损失:
-1 063.70 RUB
最大连续失误:
10 (-4 719.83 RUB)
最大连续亏损:
-23 568.52 RUB (7)
每月增长:
-15.18%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
9 340.47 RUB
最大值:
39 659.37 RUB (35.10%)
相对跌幅:
结余:
61.83% (13 882.29 RUB)
净值:
10.68% (5 900.66 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|94
|GBPUSDrfd
|64
|EURUSDrfd
|58
|USDJPYrfd
|35
|USDCHFrfd
|13
|EURNOKrfd
|12
|NZDUSDrfd
|11
|USDRUBrfd
|9
|#LCO
|7
|#GAZP
|7
|AUDCADrfd
|5
|AUDUSDrfd
|5
|#MOEX
|5
|GBPAUDrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|EURJPYrfd
|3
|USDCNYrfd
|2
|USDILSrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|#GOOGL
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|570
|GBPUSDrfd
|-44
|EURUSDrfd
|-219
|USDJPYrfd
|-54
|USDCHFrfd
|-22
|EURNOKrfd
|242
|NZDUSDrfd
|-107
|USDRUBrfd
|22
|#LCO
|-15
|#GAZP
|-6
|AUDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|-24
|#MOEX
|0
|GBPAUDrfd
|-25
|GBPJPYrfd
|-10
|EURJPYrfd
|-9
|USDCNYrfd
|-9
|USDILSrfd
|13
|CHFJPYrfd
|-6
|USDCADrfd
|-5
|#GOOGL
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|25K
|GBPUSDrfd
|1.6K
|EURUSDrfd
|-3.4K
|USDJPYrfd
|-1.5K
|USDCHFrfd
|-114
|EURNOKrfd
|7.1K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|USDRUBrfd
|20K
|#LCO
|-190
|#GAZP
|365
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|-208
|AUDUSDrfd
|-370
|#MOEX
|-45
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|-561
|GBPJPYrfd
|-524
|EURJPYrfd
|-131
|USDCNYrfd
|-2.1K
|USDILSrfd
|3.2K
|CHFJPYrfd
|-153
|USDCADrfd
|-107
|#GOOGL
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 485.82 RUB
最差交易: -6 291 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +15 126.06 RUB
最大连续亏损: -4 719.83 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-25%
0
0
USD
USD
66K
RUB
RUB
115
57%
340
41%
52%
1.07
47.30
RUB
RUB
62%
1:40