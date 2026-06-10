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Dmitrii Solovei

MDMS 97

Dmitrii Solovei
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交易:
340
盈利交易:
142 (41.76%)
亏损交易:
198 (58.24%)
最好交易:
12 485.82 RUB
最差交易:
-6 290.85 RUB
毛利:
226 695.32 RUB (219 156 pips)
毛利亏损:
-210 612.01 RUB (172 560 pips)
最大连续赢利:
6 (15 126.06 RUB)
最大连续盈利:
15 735.38 RUB (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
52.34%
最大入金加载:
103.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.41
长期交易:
178 (52.35%)
短期交易:
162 (47.65%)
利润因子:
1.08
预期回报:
47.30 RUB
平均利润:
1 596.45 RUB
平均损失:
-1 063.70 RUB
最大连续失误:
10 (-4 719.83 RUB)
最大连续亏损:
-23 568.52 RUB (7)
每月增长:
-15.18%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
9 340.47 RUB
最大值:
39 659.37 RUB (35.10%)
相对跌幅:
结余:
61.83% (13 882.29 RUB)
净值:
10.68% (5 900.66 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 94
GBPUSDrfd 64
EURUSDrfd 58
USDJPYrfd 35
USDCHFrfd 13
EURNOKrfd 12
NZDUSDrfd 11
USDRUBrfd 9
#LCO 7
#GAZP 7
AUDCADrfd 5
AUDUSDrfd 5
#MOEX 5
GBPAUDrfd 3
GBPJPYrfd 3
EURJPYrfd 3
USDCNYrfd 2
USDILSrfd 1
CHFJPYrfd 1
USDCADrfd 1
#GOOGL 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd 570
GBPUSDrfd -44
EURUSDrfd -219
USDJPYrfd -54
USDCHFrfd -22
EURNOKrfd 242
NZDUSDrfd -107
USDRUBrfd 22
#LCO -15
#GAZP -6
AUDCADrfd -25
AUDUSDrfd -24
#MOEX 0
GBPAUDrfd -25
GBPJPYrfd -10
EURJPYrfd -9
USDCNYrfd -9
USDILSrfd 13
CHFJPYrfd -6
USDCADrfd -5
#GOOGL 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd 25K
GBPUSDrfd 1.6K
EURUSDrfd -3.4K
USDJPYrfd -1.5K
USDCHFrfd -114
EURNOKrfd 7.1K
NZDUSDrfd -1.4K
USDRUBrfd 20K
#LCO -190
#GAZP 365
AUDCADrfd -208
AUDUSDrfd -370
#MOEX -45
GBPAUDrfd -561
GBPJPYrfd -524
EURJPYrfd -131
USDCNYrfd -2.1K
USDILSrfd 3.2K
CHFJPYrfd -153
USDCADrfd -107
#GOOGL 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +12 485.82 RUB
最差交易: -6 291 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +15 126.06 RUB
最大连续亏损: -4 719.83 RUB

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2026.08.07 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 793 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 01:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 793 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 21:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Share of trading days is too low
2026.07.17 04:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 13:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 13:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 21:27
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.45% of days out of the 736 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 21:27
A large drawdown may occur on the account again
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MDMS 97
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66K
RUB
115
57%
340
41%
52%
1.07
47.30
RUB
62%
1:40
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