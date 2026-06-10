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Сигналы / MetaTrader 5 / CV Quant Market Screener Pro
Calogero Vella

CV Quant Market Screener Pro

Calogero Vella
Calogero Vella

Calogero Vella

Youtube Productvideos:
https://www.youtube.com/channel/UCxh3nBpbjoxyP7v5MB3Id7A
My Products:
3 комментария
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -29%
TickmillEU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
157 (49.06%)
Убыточных трейдов:
163 (50.94%)
Лучший трейд:
55.00 EUR
Худший трейд:
-39.40 EUR
Общая прибыль:
1 253.47 EUR (409 091 pips)
Общий убыток:
-1 396.70 EUR (275 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (36.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
70.68 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
68.76%
Макс. загрузка депозита:
99.32%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
137 (42.81%)
Коротких трейдов:
183 (57.19%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.45 EUR
Средняя прибыль:
7.98 EUR
Средний убыток:
-8.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-65.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-96.38 EUR (8)
Прирост в месяц:
-28.10%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.23 EUR
Максимальная:
187.64 EUR (34.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (187.64 EUR)
По эквити:
9.42% (48.20 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 251
USDJPY 17
USTEC 9
EURUSD 7
ETHUSD 7
US500 6
XTIUSD 6
BRENT 4
US30 4
XAUEUR 3
EURAUD 2
GBPJPY 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -89
USDJPY -22
USTEC 25
EURUSD -13
ETHUSD -1
US500 -37
XTIUSD -1
BRENT 4
US30 -7
XAUEUR 5
EURAUD -2
GBPJPY -13
GBPUSD -9
AUDUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.5K
USDJPY -4K
USTEC 175K
EURUSD -249
ETHUSD -8.6K
US500 -28K
XTIUSD -94
BRENT 451
US30 4.7K
XAUEUR 454
EURAUD -260
GBPJPY -268
GBPUSD -286
AUDUSD -307
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.00 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +36.55 EUR
Макс. убыток в серии: -65.31 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.07 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
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CV NeuralTrader
Нет отзывов
2026.07.30 10:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 21:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 15:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CV Quant Market Screener Pro
30 USD в месяц
-29%
0
0
USD
357
EUR
9
15%
320
49%
69%
0.89
-0.45
EUR
34%
1:30
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