- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
157 (49.06%)
Убыточных трейдов:
163 (50.94%)
Лучший трейд:
55.00 EUR
Худший трейд:
-39.40 EUR
Общая прибыль:
1 253.47 EUR (409 091 pips)
Общий убыток:
-1 396.70 EUR (275 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (36.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
70.68 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
68.76%
Макс. загрузка депозита:
99.32%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
137 (42.81%)
Коротких трейдов:
183 (57.19%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.45 EUR
Средняя прибыль:
7.98 EUR
Средний убыток:
-8.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-65.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-96.38 EUR (8)
Прирост в месяц:
-28.10%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.23 EUR
Максимальная:
187.64 EUR (34.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (187.64 EUR)
По эквити:
9.42% (48.20 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|USDJPY
|17
|USTEC
|9
|EURUSD
|7
|ETHUSD
|7
|US500
|6
|XTIUSD
|6
|BRENT
|4
|US30
|4
|XAUEUR
|3
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-89
|USDJPY
|-22
|USTEC
|25
|EURUSD
|-13
|ETHUSD
|-1
|US500
|-37
|XTIUSD
|-1
|BRENT
|4
|US30
|-7
|XAUEUR
|5
|EURAUD
|-2
|GBPJPY
|-13
|GBPUSD
|-9
|AUDUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|USDJPY
|-4K
|USTEC
|175K
|EURUSD
|-249
|ETHUSD
|-8.6K
|US500
|-28K
|XTIUSD
|-94
|BRENT
|451
|US30
|4.7K
|XAUEUR
|454
|EURAUD
|-260
|GBPJPY
|-268
|GBPUSD
|-286
|AUDUSD
|-307
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.00 EUR
Худший трейд: -39 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +36.55 EUR
Макс. убыток в серии: -65.31 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.07 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
CV NeuralTrader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-29%
0
0
USD
USD
357
EUR
EUR
9
15%
320
49%
69%
0.89
-0.45
EUR
EUR
34%
1:30