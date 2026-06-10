Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.07 × 46 ICMarketsSC-MT5-4 4.00 × 1 VTMarkets-Live 2 9.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика