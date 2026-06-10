- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
333
盈利交易:
166 (49.84%)
亏损交易:
167 (50.15%)
最好交易:
55.00 EUR
最差交易:
-39.40 EUR
毛利:
1 315.41 EUR (414 201 pips)
毛利亏损:
-1 438.40 EUR (280 169 pips)
最大连续赢利:
11 (36.55 EUR)
最大连续盈利:
70.68 EUR (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
69.78%
最大入金加载:
99.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
146 (43.84%)
短期交易:
187 (56.16%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.37 EUR
平均利润:
7.92 EUR
平均损失:
-8.61 EUR
最大连续失误:
10 (-65.31 EUR)
最大连续亏损:
-96.38 EUR (8)
每月增长:
-18.10%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
172.10 EUR
最大值:
216.51 EUR (39.77%)
相对跌幅:
结余:
39.76% (216.51 EUR)
净值:
9.42% (48.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|USDJPY
|18
|EURUSD
|10
|USTEC
|9
|ETHUSD
|7
|US500
|6
|XTIUSD
|6
|BRENT
|4
|US30
|4
|XAUEUR
|3
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-100
|USDJPY
|0
|EURUSD
|-2
|USTEC
|25
|ETHUSD
|-1
|US500
|-37
|XTIUSD
|-1
|BRENT
|4
|US30
|-7
|XAUEUR
|5
|GBPJPY
|-12
|EURAUD
|-2
|GBPUSD
|-9
|AUDUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|USDJPY
|-3.3K
|EURUSD
|280
|USTEC
|175K
|ETHUSD
|-8.6K
|US500
|-28K
|XTIUSD
|-94
|BRENT
|451
|US30
|4.7K
|XAUEUR
|454
|GBPJPY
|-234
|EURAUD
|-260
|GBPUSD
|-286
|AUDUSD
|-307
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.00 EUR
最差交易: -39 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +36.55 EUR
最大连续亏损: -65.31 EUR
CV NeuralTrader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-25%
0
0
USD
USD
377
EUR
EUR
10
16%
333
49%
70%
0.91
-0.37
EUR
EUR
40%
1:30