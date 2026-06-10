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Calogero Vella

CV Quant Market Screener Pro

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盈利交易:
166 (49.84%)
亏损交易:
167 (50.15%)
最好交易:
55.00 EUR
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毛利:
1 315.41 EUR (414 201 pips)
毛利亏损:
-1 438.40 EUR (280 169 pips)
最大连续赢利:
11 (36.55 EUR)
最大连续盈利:
70.68 EUR (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
69.78%
最大入金加载:
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每周交易:
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6 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
146 (43.84%)
短期交易:
187 (56.16%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.37 EUR
平均利润:
7.92 EUR
平均损失:
-8.61 EUR
最大连续失误:
10 (-65.31 EUR)
最大连续亏损:
-96.38 EUR (8)
每月增长:
-18.10%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 259
USDJPY 18
EURUSD 10
USTEC 9
ETHUSD 7
US500 6
XTIUSD 6
BRENT 4
US30 4
XAUEUR 3
GBPJPY 3
EURAUD 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -100
USDJPY 0
EURUSD -2
USTEC 25
ETHUSD -1
US500 -37
XTIUSD -1
BRENT 4
US30 -7
XAUEUR 5
GBPJPY -12
EURAUD -2
GBPUSD -9
AUDUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.5K
USDJPY -3.3K
EURUSD 280
USTEC 175K
ETHUSD -8.6K
US500 -28K
XTIUSD -94
BRENT 451
US30 4.7K
XAUEUR 454
GBPJPY -234
EURAUD -260
GBPUSD -286
AUDUSD -307
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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2026.07.30 10:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 21:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 15:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
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