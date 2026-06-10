- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
877
Прибыльных трейдов:
468 (53.36%)
Убыточных трейдов:
409 (46.64%)
Лучший трейд:
28.95 USD
Худший трейд:
-7.05 USD
Общая прибыль:
1 954.63 USD (194 883 pips)
Общий убыток:
-1 478.05 USD (144 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.18 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
12.95
Длинных трейдов:
405 (46.18%)
Коротких трейдов:
472 (53.82%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
4.18 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-23.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (4)
Прирост в месяц:
14.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.44 USD
Максимальная:
36.79 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.77% (36.28 USD)
По эквити:
1.42% (6.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|877
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|477
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.95 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.13 USD
Макс. убыток в серии: -23.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Pure EA intraday short-term trading, with breakout entries on short-term timeframes and a stop-loss on every trade. A low-spread account is recommended. You can start copying with as little as 100 USD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
159%
1
767
USD
USD
777
USD
USD
10
100%
877
53%
0%
1.32
0.54
USD
USD
8%
1:500