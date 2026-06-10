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Сигналы / MetaTrader 4 / MT4 8800983
Ming Qun Wen

MT4 8800983

Ming Qun Wen
Ming Qun Wen

Ming Qun Wen

0 отзывов
Надежность
10 недель
1 / 767 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 159%
MakeCapital-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
877
Прибыльных трейдов:
468 (53.36%)
Убыточных трейдов:
409 (46.64%)
Лучший трейд:
28.95 USD
Худший трейд:
-7.05 USD
Общая прибыль:
1 954.63 USD (194 883 pips)
Общий убыток:
-1 478.05 USD (144 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.18 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
12.95
Длинных трейдов:
405 (46.18%)
Коротких трейдов:
472 (53.82%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
4.18 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-23.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (4)
Прирост в месяц:
14.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.44 USD
Максимальная:
36.79 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.77% (36.28 USD)
По эквити:
1.42% (6.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 877
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 477
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.95 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.13 USD
Макс. убыток в серии: -23.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Pure EA intraday short-term trading, with breakout entries on short-term timeframes and a stop-loss on every trade. A low-spread account is recommended. You can start copying with as little as 100 USD.
Нет отзывов
2026.07.10 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.18 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 20:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 20:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 19:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 19:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 18:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 18:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 16:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 15:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.10 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.10 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MT4 8800983
30 USD в месяц
159%
1
767
USD
777
USD
10
100%
877
53%
0%
1.32
0.54
USD
8%
1:500
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