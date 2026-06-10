- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
913
盈利交易:
485 (53.12%)
亏损交易:
428 (46.88%)
最好交易:
28.95 USD
最差交易:
-7.05 USD
毛利:
2 015.48 USD (201 047 pips)
毛利亏损:
-1 526.50 USD (149 417 pips)
最大连续赢利:
11 (46.13 USD)
最大连续盈利:
61.18 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.22%
最大入金加载:
3.33%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
13.29
长期交易:
423 (46.33%)
短期交易:
490 (53.67%)
利润因子:
1.32
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-3.57 USD
最大连续失误:
11 (-23.65 USD)
最大连续亏损:
-28.20 USD (4)
每月增长:
18.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.44 USD
最大值:
36.79 USD (5.43%)
相对跌幅:
结余:
7.77% (36.28 USD)
净值:
1.42% (6.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|489
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|52K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.95 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +46.13 USD
最大连续亏损: -23.65 USD
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
163%
1
767
USD
USD
799
USD
USD
11
100%
913
53%
0%
1.32
0.54
USD
USD
8%
1:500