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Сигналы / MetaTrader 5 / Maple Gold
Qing Yang Shao

Maple Gold

Qing Yang Shao
Qing Yang Shao

Qing Yang Shao

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 141%
Exness-MT5Real3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
21 (58.33%)
Убыточных трейдов:
15 (41.67%)
Лучший трейд:
246.91 USD
Худший трейд:
-211.79 USD
Общая прибыль:
1 982.76 USD (32 436 pips)
Общий убыток:
-1 278.60 USD (505 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (727.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.82 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
6.37%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
14 (38.89%)
Коротких трейдов:
22 (61.11%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
19.56 USD
Средняя прибыль:
94.42 USD
Средний убыток:
-85.24 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-460.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-602.88 USD (4)
Прирост в месяц:
14.14%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.26 USD
Максимальная:
606.31 USD (51.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.45% (603.23 USD)
По эквити:
49.45% (579.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 704
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -473K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +246.91 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +727.81 USD
Макс. убыток в серии: -460.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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Low frequency strategy, captures profits during breakouts
Нет отзывов
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.22 15:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 21:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
No swaps are charged
2026.07.03 01:55
No swaps are charged
2026.07.03 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 00:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 09:29
No swaps are charged on the signal account
2026.06.30 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 09:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.23 09:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maple Gold
60 USD в месяц
141%
0
0
USD
1.2K
USD
13
11%
36
58%
6%
1.55
19.56
USD
51%
1:500
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