- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
21 (58.33%)
Убыточных трейдов:
15 (41.67%)
Лучший трейд:
246.91 USD
Худший трейд:
-211.79 USD
Общая прибыль:
1 982.76 USD (32 436 pips)
Общий убыток:
-1 278.60 USD (505 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (727.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.82 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
6.37%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
14 (38.89%)
Коротких трейдов:
22 (61.11%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
19.56 USD
Средняя прибыль:
94.42 USD
Средний убыток:
-85.24 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-460.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-602.88 USD (4)
Прирост в месяц:
14.14%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.26 USD
Максимальная:
606.31 USD (51.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.45% (603.23 USD)
По эквити:
49.45% (579.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|704
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-473K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +246.91 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +727.81 USD
Макс. убыток в серии: -460.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Low frequency strategy, captures profits during breakouts
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
141%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
11%
36
58%
6%
1.55
19.56
USD
USD
51%
1:500