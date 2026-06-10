- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
21 (58.33%)
亏损交易:
15 (41.67%)
最好交易:
246.91 USD
最差交易:
-211.79 USD
毛利:
1 982.76 USD (32 436 pips)
毛利亏损:
-1 278.60 USD (505 283 pips)
最大连续赢利:
10 (727.81 USD)
最大连续盈利:
731.82 USD (5)
夏普比率:
0.29
交易活动:
6.37%
最大入金加载:
7.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.16
长期交易:
14 (38.89%)
短期交易:
22 (61.11%)
利润因子:
1.55
预期回报:
19.56 USD
平均利润:
94.42 USD
平均损失:
-85.24 USD
最大连续失误:
6 (-460.08 USD)
最大连续亏损:
-602.88 USD (4)
每月增长:
14.14%
算法交易:
11%
结余跌幅:
绝对:
24.26 USD
最大值:
606.31 USD (51.72%)
相对跌幅:
结余:
51.45% (603.23 USD)
净值:
49.45% (579.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|704
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-473K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +246.91 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +727.81 USD
最大连续亏损: -460.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|17.93 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
Low frequency strategy, captures profits during breakouts
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
141%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
11%
36
58%
6%
1.55
19.56
USD
USD
51%
1:500