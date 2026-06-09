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Сигналы / MetaTrader 5 / RAZYOB
Denis Polkovnikov

RAZYOB

Denis Polkovnikov
Denis Polkovnikov

Denis Polkovnikov

0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 151%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
30 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
150.87 USD (15 838 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
30 (150.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.87 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.02
Торговая активность:
63.44%
Макс. загрузка депозита:
71.97%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
20 (66.67%)
Коротких трейдов:
10 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
33.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
23.54% (42.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +150.87 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 22:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 05:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.10 22:01
Share of trading days is too low
2026.07.10 22:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 20:59
Share of trading days is too low
2026.07.10 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 10:44
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 15.09% of days out of the 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 09:42
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 15.09% of days out of the 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.09 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAZYOB
30 USD в месяц
151%
0
0
USD
251
USD
19
0%
30
100%
63%
n/a
5.03
USD
24%
1:40
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