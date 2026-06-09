- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
30 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
150.87 USD (15 838 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
30 (150.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.87 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.02
Торговая активность:
63.44%
Макс. загрузка депозита:
71.97%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
20 (66.67%)
Коротких трейдов:
10 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
33.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
23.54% (42.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +150.87 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
151%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
19
0%
30
100%
63%
n/a
5.03
USD
USD
24%
1:40