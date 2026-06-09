- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
31 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
15.29 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
152.21 USD (15 980 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
31 (152.21 USD)
最大连续盈利:
152.21 USD (31)
夏普比率:
1.00
交易活动:
64.44%
最大入金加载:
71.97%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.00
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.91 USD
平均利润:
4.91 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
21.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
23.54% (42.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.29 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +152.21 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
152%
0
0
USD
USD
252
USD
USD
21
0%
31
100%
64%
n/a
4.91
USD
USD
24%
1:40