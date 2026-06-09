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Сигналы / MetaTrader 5 / Wise Man
Alfito Mulyono

Wise Man

Alfito Mulyono
Alfito Mulyono

Alfito Mulyono

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
78 (66.10%)
Убыточных трейдов:
40 (33.90%)
Лучший трейд:
139.46 USD
Худший трейд:
-119.52 USD
Общая прибыль:
1 465.23 USD (28 896 pips)
Общий убыток:
-729.69 USD (17 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (215.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
96.37%
Макс. загрузка депозита:
14.08%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
6.15
Длинных трейдов:
76 (64.41%)
Коротких трейдов:
42 (35.59%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
6.23 USD
Средняя прибыль:
18.79 USD
Средний убыток:
-18.24 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-93.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.52 USD (1)
Прирост в месяц:
5.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.52 USD (8.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.04% (119.52 USD)
По эквити:
36.28% (373.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADr 46
CHFJPYr 22
AUDCADr 21
EURUSDr 11
XAUUSDr 10
GBPUSDr 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADr 195
CHFJPYr 127
AUDCADr 142
EURUSDr 75
XAUUSDr 180
GBPUSDr 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADr 584
CHFJPYr 3.1K
AUDCADr 2.5K
EURUSDr 970
XAUUSDr 5K
GBPUSDr -721
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +139.46 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.99 USD
Макс. убыток в серии: -93.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Just Wise Man
Нет отзывов
2026.08.06 12:48
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.02 13:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.26 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 00:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.16 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.09 17:09
Share of trading days is too low
2026.06.09 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.09 03:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 03:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 03:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.09 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.09 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wise Man
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
964
USD
9
78%
118
66%
96%
2.00
6.23
USD
36%
1:500
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