- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
78 (66.10%)
Убыточных трейдов:
40 (33.90%)
Лучший трейд:
139.46 USD
Худший трейд:
-119.52 USD
Общая прибыль:
1 465.23 USD (28 896 pips)
Общий убыток:
-729.69 USD (17 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (215.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
96.37%
Макс. загрузка депозита:
14.08%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
6.15
Длинных трейдов:
76 (64.41%)
Коротких трейдов:
42 (35.59%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
6.23 USD
Средняя прибыль:
18.79 USD
Средний убыток:
-18.24 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-93.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.52 USD (1)
Прирост в месяц:
5.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.52 USD (8.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.04% (119.52 USD)
По эквити:
36.28% (373.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|46
|CHFJPYr
|22
|AUDCADr
|21
|EURUSDr
|11
|XAUUSDr
|10
|GBPUSDr
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADr
|195
|CHFJPYr
|127
|AUDCADr
|142
|EURUSDr
|75
|XAUUSDr
|180
|GBPUSDr
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADr
|584
|CHFJPYr
|3.1K
|AUDCADr
|2.5K
|EURUSDr
|970
|XAUUSDr
|5K
|GBPUSDr
|-721
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +139.46 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.99 USD
Макс. убыток в серии: -93.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
964
USD
USD
9
78%
118
66%
96%
2.00
6.23
USD
USD
36%
1:500