- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
119
盈利交易:
79 (66.38%)
亏损交易:
40 (33.61%)
最好交易:
139.46 USD
最差交易:
-119.52 USD
毛利:
1 469.01 USD (29 196 pips)
毛利亏损:
-729.69 USD (17 442 pips)
最大连续赢利:
9 (215.99 USD)
最大连续盈利:
215.99 USD (9)
夏普比率:
0.26
交易活动:
96.37%
最大入金加载:
14.08%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
5 天
采收率:
6.19
长期交易:
77 (64.71%)
短期交易:
42 (35.29%)
利润因子:
2.01
预期回报:
6.21 USD
平均利润:
18.60 USD
平均损失:
-18.24 USD
最大连续失误:
8 (-93.08 USD)
最大连续亏损:
-119.52 USD (1)
每月增长:
5.41%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
119.52 USD (8.82%)
相对跌幅:
结余:
11.04% (119.52 USD)
净值:
36.28% (373.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|46
|CHFJPYr
|23
|AUDCADr
|21
|EURUSDr
|11
|XAUUSDr
|10
|GBPUSDr
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADr
|195
|CHFJPYr
|130
|AUDCADr
|142
|EURUSDr
|75
|XAUUSDr
|180
|GBPUSDr
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADr
|584
|CHFJPYr
|3.4K
|AUDCADr
|2.5K
|EURUSDr
|970
|XAUUSDr
|5K
|GBPUSDr
|-721
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +139.46 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +215.99 USD
最大连续亏损: -93.08 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
967
USD
USD
10
78%
119
66%
96%
2.01
6.21
USD
USD
36%
1:500