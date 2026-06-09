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Alfito Mulyono

Wise Man

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交易:
119
盈利交易:
79 (66.38%)
亏损交易:
40 (33.61%)
最好交易:
139.46 USD
最差交易:
-119.52 USD
毛利:
1 469.01 USD (29 196 pips)
毛利亏损:
-729.69 USD (17 442 pips)
最大连续赢利:
9 (215.99 USD)
最大连续盈利:
215.99 USD (9)
夏普比率:
0.26
交易活动:
96.37%
最大入金加载:
14.08%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
5 天
采收率:
6.19
长期交易:
77 (64.71%)
短期交易:
42 (35.29%)
利润因子:
2.01
预期回报:
6.21 USD
平均利润:
18.60 USD
平均损失:
-18.24 USD
最大连续失误:
8 (-93.08 USD)
最大连续亏损:
-119.52 USD (1)
每月增长:
5.41%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
119.52 USD (8.82%)
相对跌幅:
结余:
11.04% (119.52 USD)
净值:
36.28% (373.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADr 46
CHFJPYr 23
AUDCADr 21
EURUSDr 11
XAUUSDr 10
GBPUSDr 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADr 195
CHFJPYr 130
AUDCADr 142
EURUSDr 75
XAUUSDr 180
GBPUSDr 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADr 584
CHFJPYr 3.4K
AUDCADr 2.5K
EURUSDr 970
XAUUSDr 5K
GBPUSDr -721
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +139.46 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +215.99 USD
最大连续亏损: -93.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Just Wise Man
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2026.08.06 12:48
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.02 13:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.26 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 01:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 00:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.16 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.09 17:09
Share of trading days is too low
2026.06.09 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.09 03:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 03:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 03:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.09 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.09 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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