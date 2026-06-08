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Всего трейдов:
947
Прибыльных трейдов:
668 (70.53%)
Убыточных трейдов:
279 (29.46%)
Лучший трейд:
1 950.89 EUR
Худший трейд:
-492.25 EUR
Общая прибыль:
26 216.31 EUR (813 881 pips)
Общий убыток:
-11 033.22 EUR (380 583 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (481.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 235.12 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
7.31%
Макс. загрузка депозита:
3.66%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.45
Длинных трейдов:
568 (59.98%)
Коротких трейдов:
379 (40.02%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
16.03 EUR
Средняя прибыль:
39.25 EUR
Средний убыток:
-39.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-196.27 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 144.15 EUR (5)
Прирост в месяц:
13.60%
Годовой прогноз:
165.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
199.82 EUR
Максимальная:
2 354.27 EUR (16.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.58% (241.12 EUR)
По эквити:
3.69% (701.63 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|944
|US30
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|US30
|0
|BTCUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|448K
|US30
|-5.9K
|BTCUSD
|-8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 950.89 EUR
Худший трейд: -492 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +481.80 EUR
Макс. убыток в серии: -196.27 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.94 × 279
|
FusionMarkets-Live
|11.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
All trades have a stoploss and a takeprofit, but they also use a trailing stoploss and a trailing takeprofit to minimize risk and maximize the potential of each trade.
The system is based on a very popular and proven strategy: negotiating breakouts of important levels of support and resistance.
Gold is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
391%
1
90
USD
USD
23K
EUR
EUR
84
99%
947
70%
7%
2.37
16.03
EUR
EUR
16%
1:500