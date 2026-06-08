- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
951
盈利交易:
668 (70.24%)
亏损交易:
283 (29.76%)
最好交易:
1 950.89 EUR
最差交易:
-559.71 EUR
毛利:
26 216.31 EUR (813 881 pips)
毛利亏损:
-12 651.38 EUR (395 054 pips)
最大连续赢利:
31 (481.80 EUR)
最大连续盈利:
4 235.12 EUR (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
7.31%
最大入金加载:
3.66%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
5.76
长期交易:
572 (60.15%)
短期交易:
379 (39.85%)
利润因子:
2.07
预期回报:
14.26 EUR
平均利润:
39.25 EUR
平均损失:
-44.70 EUR
最大连续失误:
12 (-196.27 EUR)
最大连续亏损:
-1 618.16 EUR (4)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
199.82 EUR
最大值:
2 354.27 EUR (16.65%)
相对跌幅:
结余:
15.58% (241.12 EUR)
净值:
3.69% (701.63 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|948
|US30
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15K
|US30
|0
|BTCUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|433K
|US30
|-5.9K
|BTCUSD
|-8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 950.89 EUR
最差交易: -560 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +481.80 EUR
最大连续亏损: -196.27 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.94 × 279
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
|
FusionMarkets-Live
|22.33 × 12
All trades have a stoploss and a takeprofit, but they also use a trailing stoploss and a trailing takeprofit to minimize risk and maximize the potential of each trade.
The system is based on a very popular and proven strategy: negotiating breakouts of important levels of support and resistance.
Gold is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
356%
0
0
USD
USD
21K
EUR
EUR
84
99%
951
70%
7%
2.07
14.26
EUR
EUR
16%
1:500