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信号 / MetaTrader 5 / Xauusd H1
Domenico Campochiaro

Xauusd H1

Domenico Campochiaro
Domenico Campochiaro

Domenico Campochiaro

0条评论
可靠性
84
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 356%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
951
盈利交易:
668 (70.24%)
亏损交易:
283 (29.76%)
最好交易:
1 950.89 EUR
最差交易:
-559.71 EUR
毛利:
26 216.31 EUR (813 881 pips)
毛利亏损:
-12 651.38 EUR (395 054 pips)
最大连续赢利:
31 (481.80 EUR)
最大连续盈利:
4 235.12 EUR (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
7.31%
最大入金加载:
3.66%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
5.76
长期交易:
572 (60.15%)
短期交易:
379 (39.85%)
利润因子:
2.07
预期回报:
14.26 EUR
平均利润:
39.25 EUR
平均损失:
-44.70 EUR
最大连续失误:
12 (-196.27 EUR)
最大连续亏损:
-1 618.16 EUR (4)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
199.82 EUR
最大值:
2 354.27 EUR (16.65%)
相对跌幅:
结余:
15.58% (241.12 EUR)
净值:
3.69% (701.63 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 948
US30 2
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15K
US30 0
BTCUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 433K
US30 -5.9K
BTCUSD -8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 950.89 EUR
最差交易: -560 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +481.80 EUR
最大连续亏损: -196.27 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 6
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.94 × 279
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
FusionMarkets-Live
22.33 × 12
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All trades have a stoploss and a takeprofit, but they also use a trailing stoploss and a trailing takeprofit to minimize risk and maximize the potential of each trade.

The system is based on a very popular and proven strategy: negotiating breakouts of important levels of support and resistance.

Gold is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair.
没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 13:44
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Xauusd H1
每月30 USD
356%
0
0
USD
21K
EUR
84
99%
951
70%
7%
2.07
14.26
EUR
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载