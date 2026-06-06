- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
31 (44.92%)
Убыточных трейдов:
38 (55.07%)
Лучший трейд:
14.08 EUR
Худший трейд:
-5.15 EUR
Общая прибыль:
82.18 EUR (9 952 pips)
Общий убыток:
-57.46 EUR (5 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (39.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
39.35 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.05%
Макс. загрузка депозита:
40.75%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.36 EUR
Средняя прибыль:
2.65 EUR
Средний убыток:
-1.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.18 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21.18 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.11 EUR
Максимальная:
32.74 EUR (6.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (26.34 EUR)
По эквити:
10.59% (53.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WS30
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WS30
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WS30
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.08 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +39.35 EUR
Макс. убыток в серии: -21.18 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Estrategia Algorítmica Cuantitativa
Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.
Gestión de Riesgo Avanzada:
Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.
Parámetros de Copiado:
💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.
⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.
Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.43
0.36
EUR
EUR
11%
1:200