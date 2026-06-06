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Сигналы / MetaTrader 5 / AG73TSWS30
Randol Garcia Chavez

AG73TSWS30

Randol Garcia Chavez
Randol Garcia Chavez

Randol Garcia Chavez

Trader algorítmico en índices. Sistemas cuantitativos, ejecución mecánica, sin discrecionalidad. Expansión progresiva a todos los mercados. Track record público. aGaiN73 Trading Solutions.
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
31 (44.92%)
Убыточных трейдов:
38 (55.07%)
Лучший трейд:
14.08 EUR
Худший трейд:
-5.15 EUR
Общая прибыль:
82.18 EUR (9 952 pips)
Общий убыток:
-57.46 EUR (5 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (39.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
39.35 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.05%
Макс. загрузка депозита:
40.75%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.36 EUR
Средняя прибыль:
2.65 EUR
Средний убыток:
-1.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.18 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21.18 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.11 EUR
Максимальная:
32.74 EUR (6.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (26.34 EUR)
По эквити:
10.59% (53.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WS30 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WS30 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WS30 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.08 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +39.35 EUR
Макс. убыток в серии: -21.18 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Estrategia Algorítmica Cuantitativa

Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.

Gestión de Riesgo Avanzada:

Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.

Parámetros de Copiado:

💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
                              2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.

⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.

Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
Нет отзывов
2026.08.04 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 14:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 01:36
Share of trading days is too low
2026.06.08 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.06 23:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.06 23:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 23:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AG73TSWS30
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.43
0.36
EUR
11%
1:200
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