- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
31 (44.92%)
亏损交易:
38 (55.07%)
最好交易:
14.08 EUR
最差交易:
-5.15 EUR
毛利:
82.18 EUR (9 952 pips)
毛利亏损:
-57.47 EUR (5 778 pips)
最大连续赢利:
5 (39.35 EUR)
最大连续盈利:
39.35 EUR (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.05%
最大入金加载:
40.75%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.75
长期交易:
69 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.36 EUR
平均利润:
2.65 EUR
平均损失:
-1.51 EUR
最大连续失误:
7 (-21.18 EUR)
最大连续亏损:
-21.18 EUR (7)
每月增长:
0.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.11 EUR
最大值:
32.74 EUR (6.30%)
相对跌幅:
结余:
3.54% (26.34 EUR)
净值:
10.59% (53.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WS30
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WS30
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WS30
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.08 EUR
最差交易: -5 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +39.35 EUR
最大连续亏损: -21.18 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Estrategia Algorítmica Cuantitativa
Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.
Gestión de Riesgo Avanzada:
Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.
Parámetros de Copiado:
💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.
⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.
Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.42
0.36
EUR
EUR
11%
1:200