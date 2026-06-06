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信号 / MetaTrader 5 / AG73TSWS30
Randol Garcia Chavez

AG73TSWS30

Randol Garcia Chavez
Randol Garcia Chavez

Randol Garcia Chavez

Trader algorítmico en índices. Sistemas cuantitativos, ejecución mecánica, sin discrecionalidad. Expansión progresiva a todos los mercados. Track record público. aGaiN73 Trading Solutions.
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
69
盈利交易:
31 (44.92%)
亏损交易:
38 (55.07%)
最好交易:
14.08 EUR
最差交易:
-5.15 EUR
毛利:
82.18 EUR (9 952 pips)
毛利亏损:
-57.47 EUR (5 778 pips)
最大连续赢利:
5 (39.35 EUR)
最大连续盈利:
39.35 EUR (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.05%
最大入金加载:
40.75%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.75
长期交易:
69 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.36 EUR
平均利润:
2.65 EUR
平均损失:
-1.51 EUR
最大连续失误:
7 (-21.18 EUR)
最大连续亏损:
-21.18 EUR (7)
每月增长:
0.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.11 EUR
最大值:
32.74 EUR (6.30%)
相对跌幅:
结余:
3.54% (26.34 EUR)
净值:
10.59% (53.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WS30 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WS30 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WS30 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.08 EUR
最差交易: -5 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +39.35 EUR
最大连续亏损: -21.18 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Estrategia Algorítmica Cuantitativa

Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.

Gestión de Riesgo Avanzada:

Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.

Parámetros de Copiado:

💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
                              2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.

⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.

Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
没有评论
2026.08.04 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 14:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 01:36
Share of trading days is too low
2026.06.08 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.06 23:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.06 23:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 23:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AG73TSWS30
每月30 USD
2%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.42
0.36
EUR
11%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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