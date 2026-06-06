- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
69
Profit Trades:
31 (44.92%)
Loss Trades:
38 (55.07%)
Best trade:
14.08 EUR
Worst trade:
-5.15 EUR
Gross Profit:
82.18 EUR (9 952 pips)
Gross Loss:
-57.45 EUR (5 778 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (39.35 EUR)
Maximal consecutive profit:
39.35 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
87.05%
Max deposit load:
40.75%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.76
Long Trades:
69 (100.00%)
Short Trades:
0 (0.00%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.36 EUR
Average Profit:
2.65 EUR
Average Loss:
-1.51 EUR
Maximum consecutive losses:
7 (-21.18 EUR)
Maximal consecutive loss:
-21.18 EUR (7)
Monthly growth:
0.64%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
13.11 EUR
Maximal:
32.74 EUR (6.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.54% (26.34 EUR)
By Equity:
10.59% (53.17 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|WS30
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WS30
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WS30
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +14.08 EUR
Worst trade: -5 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +39.35 EUR
Maximal consecutive loss: -21.18 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Estrategia Algorítmica Cuantitativa
Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.
Gestión de Riesgo Avanzada:
Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.
Parámetros de Copiado:
💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.
⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.
Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
2%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.43
0.36
EUR
EUR
11%
1:200