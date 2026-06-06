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Signals / MetaTrader 5 / AG73TSWS30
Randol Garcia Chavez

AG73TSWS30

Randol Garcia Chavez
Randol Garcia Chavez

Randol Garcia Chavez

Trader algorítmico en índices. Sistemas cuantitativos, ejecución mecánica, sin discrecionalidad. Expansión progresiva a todos los mercados. Track record público. aGaiN73 Trading Solutions.
0 reviews
Reliability
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
69
Profit Trades:
31 (44.92%)
Loss Trades:
38 (55.07%)
Best trade:
14.08 EUR
Worst trade:
-5.15 EUR
Gross Profit:
82.18 EUR (9 952 pips)
Gross Loss:
-57.45 EUR (5 778 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (39.35 EUR)
Maximal consecutive profit:
39.35 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
87.05%
Max deposit load:
40.75%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.76
Long Trades:
69 (100.00%)
Short Trades:
0 (0.00%)
Profit Factor:
1.43
Expected Payoff:
0.36 EUR
Average Profit:
2.65 EUR
Average Loss:
-1.51 EUR
Maximum consecutive losses:
7 (-21.18 EUR)
Maximal consecutive loss:
-21.18 EUR (7)
Monthly growth:
0.64%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
13.11 EUR
Maximal:
32.74 EUR (6.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.54% (26.34 EUR)
By Equity:
10.59% (53.17 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WS30 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WS30 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WS30 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +14.08 EUR
Worst trade: -5 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +39.35 EUR
Maximal consecutive loss: -21.18 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Estrategia Algorítmica Cuantitativa

Operativa 100% sistemática ejecutada mediante algoritmos y análisis de datos. Nuestro enfoque elimina el sesgo emocional, buscando un crecimiento compuesto a medio y largo plazo mediante modelos estadísticos rigurosos.

Gestión de Riesgo Avanzada:

Priorizamos la protección del capital utilizando modelos institucionales (C-VaR y módulos Z-Score) para mitigar el drawdown en eventos extremos.

Parámetros de Copiado:

💶 Capital Mínimo: 500 EUR (indispensable para fraccionar el riesgo de forma matemática y segura).
                              2000 EUR (a partir de esta suma es optimo)
⚙️ Modo de Copiado: Proporcional al capital.

⏳ Horizonte: Inversión a medio/largo plazo.

Delega tu capital en una operativa mecanizada, exhaustivamente testeada y orientada a la consistencia real.
No reviews
2026.08.04 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 14:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.11 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 01:36
Share of trading days is too low
2026.06.08 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.06 23:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 23:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.06 23:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 23:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AG73TSWS30
30 USD per month
2%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
69
44%
87%
1.43
0.36
EUR
11%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.