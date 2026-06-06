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Всего трейдов:
716
Прибыльных трейдов:
554 (77.37%)
Убыточных трейдов:
162 (22.63%)
Лучший трейд:
109.65 USD
Худший трейд:
-89.72 USD
Общая прибыль:
4 883.53 USD (475 483 pips)
Общий убыток:
-1 795.29 USD (179 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (556.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.71 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
4.04%
Макс. загрузка депозита:
17.72%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.52
Длинных трейдов:
394 (55.03%)
Коротких трейдов:
322 (44.97%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
4.31 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-11.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-49.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.61 USD (3)
Прирост в месяц:
-17.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
138.18 USD
Максимальная:
268.06 USD (5.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.77% (268.06 USD)
По эквити:
20.98% (223.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|716
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|296K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.65 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +556.71 USD
Макс. убыток в серии: -49.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD
Нет отзывов