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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
716
盈利交易:
554 (77.37%)
亏损交易:
162 (22.63%)
最好交易:
109.65 USD
最差交易:
-89.72 USD
毛利:
4 883.53 USD (475 483 pips)
毛利亏损:
-1 795.29 USD (179 174 pips)
最大连续赢利:
25 (556.71 USD)
最大连续盈利:
556.71 USD (25)
夏普比率:
0.28
交易活动:
4.04%
最大入金加载:
17.72%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
11.52
长期交易:
394 (55.03%)
短期交易:
322 (44.97%)
利润因子:
2.72
预期回报:
4.31 USD
平均利润:
8.82 USD
平均损失:
-11.08 USD
最大连续失误:
8 (-49.09 USD)
最大连续亏损:
-246.61 USD (3)
每月增长:
-17.80%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
138.18 USD
最大值:
268.06 USD (5.97%)
相对跌幅:
结余:
24.77% (268.06 USD)
净值:
20.98% (223.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|716
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|296K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.65 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +556.71 USD
最大连续亏损: -49.09 USD
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无数据
XAUUSD
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