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Сигналы / MetaTrader 4 / Deep Pound
Wai Choi Chow

Deep Pound

Wai Choi Chow
Wai Choi Chow

Wai Choi Chow

5 (1)
2 продукта 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 40%
FPTradingLLC-Live4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
54 (94.73%)
Убыточных трейдов:
3 (5.26%)
Лучший трейд:
4.64 USD
Худший трейд:
-3.63 USD
Общая прибыль:
86.16 USD (7 044 pips)
Общий убыток:
-8.44 USD (801 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (39.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.64 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
23.79%
Макс. загрузка депозита:
6.83%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
13.20
Длинных трейдов:
31 (54.39%)
Коротких трейдов:
26 (45.61%)
Профит фактор:
10.21
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
1.60 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.89 USD (2)
Прирост в месяц:
16.58%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.89 USD (1.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.45% (5.89 USD)
По эквити:
11.65% (27.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 78
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.64 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +39.64 USD
Макс. убыток в серии: -5.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 10
FPMarketsSC-Live4
0.52 × 44
RoboForex-ECN
0.60 × 5
GoMarkets-Real 10
0.75 × 20
Axi-US12-Live
1.33 × 18
VantageInternational-Live 22
1.42 × 36
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
1.70 × 47
TradeMaxGlobal-Live5
2.23 × 13
EGlobalTrade-Classic1
3.50 × 6
ICMarketsSC-Live17
3.96 × 24
EGlobalTrade-Classic3
5.21 × 19
OctaFX-Real3
15.33 × 6
Fyntura-Live
15.96 × 49
Swissquote-Live2
19.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
20.44 × 9
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This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with GBPUSD to unprecedented levels.
Нет отзывов
2026.07.08 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.09 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.06 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.06 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Deep Pound
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
216
USD
10
42%
57
94%
24%
10.20
1.36
USD
12%
1:500
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