- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
56 (94.91%)
亏损交易:
3 (5.08%)
最好交易:
4.64 USD
最差交易:
-3.63 USD
毛利:
89.40 USD (7 282 pips)
毛利亏损:
-8.44 USD (801 pips)
最大连续赢利:
24 (39.64 USD)
最大连续盈利:
39.64 USD (24)
夏普比率:
1.09
交易活动:
25.81%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
14 小时
采收率:
13.75
长期交易:
31 (52.54%)
短期交易:
28 (47.46%)
利润因子:
10.59
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
1.60 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
2 (-5.89 USD)
最大连续亏损:
-5.89 USD (2)
每月增长:
16.67%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.89 USD (1.83%)
相对跌幅:
结余:
2.45% (5.89 USD)
净值:
11.65% (27.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.64 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +39.64 USD
最大连续亏损: -5.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 10
|
FPMarketsSC-Live4
|0.52 × 44
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.75 × 20
|
Axi-US12-Live
|1.33 × 18
|
VantageInternational-Live 22
|1.42 × 36
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|1.70 × 47
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.23 × 13
|
EGlobalTrade-Classic1
|3.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|3.96 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.21 × 19
|
OctaFX-Real3
|15.33 × 6
|
Fyntura-Live
|15.96 × 49
|
Swissquote-Live2
|19.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|20.44 × 9
This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with GBPUSD to unprecedented levels.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
11
40%
59
94%
26%
10.59
1.37
USD
USD
12%
1:500