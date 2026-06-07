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Сигналы / MetaTrader 5 / PeuEagleFox
Paulo Henrique De Souza Lisboa

PeuEagleFox

Paulo Henrique De Souza Lisboa
Paulo Henrique De Souza Lisboa

Paulo Henrique De Souza Lisboa

2 темы 4 комментария
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 313%
Exness-MT5Real11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
254
Прибыльных трейдов:
218 (85.82%)
Убыточных трейдов:
36 (14.17%)
Лучший трейд:
436.40 BRL
Худший трейд:
-416.54 BRL
Общая прибыль:
12 722.42 BRL (465 682 pips)
Общий убыток:
-2 992.89 BRL (289 376 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (386.74 BRL)
Макс. прибыль в серии:
3 151.42 BRL (17)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
77.44%
Макс. загрузка депозита:
19.19%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
14.19
Длинных трейдов:
131 (51.57%)
Коротких трейдов:
123 (48.43%)
Профит фактор:
4.25
Мат. ожидание:
38.31 BRL
Средняя прибыль:
58.36 BRL
Средний убыток:
-83.14 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-243.25 BRL)
Макс. убыток в серии:
-685.72 BRL (2)
Прирост в месяц:
19.15%
Годовой прогноз:
232.34%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
330.83 BRL
Максимальная:
685.72 BRL (11.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.57% (685.72 BRL)
По эквити:
39.27% (2 337.45 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 126
USOIL 44
USDCHF 16
US500 10
USDJPY 9
US30 9
CHFJPY 9
USDCAD 9
USTEC 6
EURUSD 5
AUDUSD 5
GBPUSD 4
EURNZD 1
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -290
USOIL 2.2K
USDCHF 647
US500 -5
USDJPY 103
US30 297
CHFJPY 496
USDCAD 301
USTEC 84
EURUSD 114
AUDUSD 175
GBPUSD 103
EURNZD 23
AUDCHF 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.6K
USOIL 75K
USDCHF 3.2K
US500 6.4K
USDJPY 1.3K
US30 24K
CHFJPY 3.8K
USDCAD 1.5K
USTEC 60K
EURUSD 835
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 692
EURNZD 348
AUDCHF 161
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +436.40 BRL
Худший трейд: -417 BRL
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +386.74 BRL
Макс. убыток в серии: -243.25 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 213
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real36
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real31
0.15 × 13
Exness-MT5Real6
0.20 × 5
Exness-MT5Real
0.23 × 22
FusionMarkets-Live
0.38 × 65
Exness-MT5Real8
0.71 × 316
ICMarketsSC-MT5-2
1.37 × 273
Exness-MT5Real11
1.89 × 122
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
DerivBVI-Server
5.94 × 31
DerivVU-Server
6.00 × 30
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server
8.70 × 112
Exness-MT5Real7
9.03 × 37
DerivSVG-Server-02
12.00 × 55
Exness-MT5Real15
20.95 × 1323
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Нет отзывов
2026.08.09 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.24 03:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.10 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 20:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.02 01:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
No swaps are charged on the signal account
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PeuEagleFox
30 USD в месяц
313%
0
0
USD
8K
BRL
15
44%
254
85%
77%
4.25
38.31
BRL
39%
1:500
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