- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
263
盈利交易:
226 (85.93%)
亏损交易:
37 (14.07%)
最好交易:
436.40 BRL
最差交易:
-416.54 BRL
毛利:
12 958.50 BRL (489 502 pips)
毛利亏损:
-2 995.28 BRL (289 829 pips)
最大连续赢利:
45 (386.74 BRL)
最大连续盈利:
3 151.42 BRL (17)
夏普比率:
0.34
交易活动:
78.45%
最大入金加载:
19.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
22 小时
采收率:
14.53
长期交易:
135 (51.33%)
短期交易:
128 (48.67%)
利润因子:
4.33
预期回报:
37.88 BRL
平均利润:
57.34 BRL
平均损失:
-80.95 BRL
最大连续失误:
5 (-243.25 BRL)
最大连续亏损:
-685.72 BRL (2)
每月增长:
23.00%
年度预测:
279.08%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
330.83 BRL
最大值:
685.72 BRL (11.57%)
相对跌幅:
结余:
11.57% (685.72 BRL)
净值:
39.27% (2 337.45 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|USOIL
|44
|USDCHF
|16
|US500
|11
|US30
|11
|USDJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDCAD
|9
|USTEC
|8
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|5
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-262
|USOIL
|2.2K
|USDCHF
|647
|US500
|-2
|US30
|327
|USDJPY
|103
|CHFJPY
|496
|USDCAD
|301
|USTEC
|103
|EURUSD
|117
|GBPUSD
|125
|AUDUSD
|175
|EURNZD
|23
|AUDCHF
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.7K
|USOIL
|75K
|USDCHF
|3.2K
|US500
|7.1K
|US30
|25K
|USDJPY
|1.3K
|CHFJPY
|3.8K
|USDCAD
|1.5K
|USTEC
|70K
|EURUSD
|975
|GBPUSD
|881
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|348
|AUDCHF
|161
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +436.40 BRL
最差交易: -417 BRL
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +386.74 BRL
最大连续亏损: -243.25 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 213
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real36
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
|
Exness-MT5Real31
|0.15 × 13
|
Exness-MT5Real6
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 65
|
Exness-MT5Real8
|0.71 × 316
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.37 × 273
|
Exness-MT5Real11
|1.89 × 122
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
|
DerivBVI-Server
|5.94 × 31
|
DerivVU-Server
|6.00 × 30
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
|
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|8.70 × 112
|
Exness-MT5Real7
|9.03 × 37
|
DerivSVG-Server-02
|12.00 × 55
|
Exness-MT5Real15
|20.95 × 1323
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
325%
0
0
USD
USD
8.2K
BRL
BRL
16
43%
263
85%
78%
4.32
37.88
BRL
BRL
39%
1:500