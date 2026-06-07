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信号 / MetaTrader 5 / PeuEagleFox
Paulo Henrique De Souza Lisboa

PeuEagleFox

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交易:
263
盈利交易:
226 (85.93%)
亏损交易:
37 (14.07%)
最好交易:
436.40 BRL
最差交易:
-416.54 BRL
毛利:
12 958.50 BRL (489 502 pips)
毛利亏损:
-2 995.28 BRL (289 829 pips)
最大连续赢利:
45 (386.74 BRL)
最大连续盈利:
3 151.42 BRL (17)
夏普比率:
0.34
交易活动:
78.45%
最大入金加载:
19.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
22 小时
采收率:
14.53
长期交易:
135 (51.33%)
短期交易:
128 (48.67%)
利润因子:
4.33
预期回报:
37.88 BRL
平均利润:
57.34 BRL
平均损失:
-80.95 BRL
最大连续失误:
5 (-243.25 BRL)
最大连续亏损:
-685.72 BRL (2)
每月增长:
23.00%
年度预测:
279.08%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
330.83 BRL
最大值:
685.72 BRL (11.57%)
相对跌幅:
结余:
11.57% (685.72 BRL)
净值:
39.27% (2 337.45 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 128
USOIL 44
USDCHF 16
US500 11
US30 11
USDJPY 9
CHFJPY 9
USDCAD 9
USTEC 8
EURUSD 6
GBPUSD 5
AUDUSD 5
EURNZD 1
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -262
USOIL 2.2K
USDCHF 647
US500 -2
US30 327
USDJPY 103
CHFJPY 496
USDCAD 301
USTEC 103
EURUSD 117
GBPUSD 125
AUDUSD 175
EURNZD 23
AUDCHF 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 9.7K
USOIL 75K
USDCHF 3.2K
US500 7.1K
US30 25K
USDJPY 1.3K
CHFJPY 3.8K
USDCAD 1.5K
USTEC 70K
EURUSD 975
GBPUSD 881
AUDUSD 1.2K
EURNZD 348
AUDCHF 161
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +436.40 BRL
最差交易: -417 BRL
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +386.74 BRL
最大连续亏损: -243.25 BRL

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Exness-MT5Real10
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VantageInternational-Live
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Exness-MT5Real31
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Exness-MT5Real6
0.20 × 5
Exness-MT5Real
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FusionMarkets-Live
0.38 × 65
Exness-MT5Real8
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ICMarketsSC-MT5-2
1.37 × 273
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ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
DerivBVI-Server
5.94 × 31
DerivVU-Server
6.00 × 30
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server
8.70 × 112
Exness-MT5Real7
9.03 × 37
DerivSVG-Server-02
12.00 × 55
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2026.08.09 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.24 03:31
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.10 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 20:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.02 01:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
No swaps are charged on the signal account
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
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2026.06.24 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 12:10
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PeuEagleFox
每月30 USD
325%
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USD
8.2K
BRL
16
43%
263
85%
78%
4.32
37.88
BRL
39%
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