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Сигналы / MetaTrader 5 / TOOP1 Swing Live
Van Cuong Nguyen

TOOP1 Swing Live

Van Cuong Nguyen
Van Cuong Nguyen

Van Cuong Nguyen

5 (2)
3 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 114%
VantageMarkets-Live 13
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
13 (54.16%)
Убыточных трейдов:
11 (45.83%)
Лучший трейд:
67.53 USD
Худший трейд:
-26.29 USD
Общая прибыль:
562.55 USD (56 289 pips)
Общий убыток:
-283.47 USD (28 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (135.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.70 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
21.65%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
11.63 USD
Средняя прибыль:
43.27 USD
Средний убыток:
-25.77 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-77.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.23 USD (3)
Прирост в месяц:
37.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.81 USD
Максимальная:
77.35 USD (16.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.94% (77.32 USD)
По эквити:
10.07% (24.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 279
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 28K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.53 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +135.70 USD
Макс. убыток в серии: -77.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a live signal from EA: TOOP1 Swing

Trading Plan:

  • $245 – $1,000 balance: Fixed SL & TP

  • $1,000+ balance: Fixed 0.01 Lot size | Dynamic SL & TP based on market volatility

  • $2500+ balance: Auto Lot / Auto Position Sizing at 1% risk per trade


Нет отзывов
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 06:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.03 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 05:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 16:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.22 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 23:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.18 23:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 15:07
Share of trading days is too low
2026.06.09 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.05 16:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.05 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.05 16:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TOOP1 Swing Live
49 USD в месяц
114%
0
0
USD
524
USD
9
100%
24
54%
22%
1.98
11.63
USD
17%
1:500
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