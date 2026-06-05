- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
13 (54.16%)
Убыточных трейдов:
11 (45.83%)
Лучший трейд:
67.53 USD
Худший трейд:
-26.29 USD
Общая прибыль:
562.55 USD (56 289 pips)
Общий убыток:
-283.47 USD (28 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (135.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.70 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
21.65%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
11.63 USD
Средняя прибыль:
43.27 USD
Средний убыток:
-25.77 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-77.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.23 USD (3)
Прирост в месяц:
37.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.81 USD
Максимальная:
77.35 USD (16.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.94% (77.32 USD)
По эквити:
10.07% (24.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|279
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.53 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +135.70 USD
Макс. убыток в серии: -77.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a live signal from EA: TOOP1 Swing
Trading Plan:
-
$245 – $1,000 balance: Fixed SL & TP
-
$1,000+ balance: Fixed 0.01 Lot size | Dynamic SL & TP based on market volatility
-
$2500+ balance: Auto Lot / Auto Position Sizing at 1% risk per trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
114%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
9
100%
24
54%
22%
1.98
11.63
USD
USD
17%
1:500