- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
14 (53.84%)
亏损交易:
12 (46.15%)
最好交易:
67.53 USD
最差交易:
-26.34 USD
毛利:
578.10 USD (57 846 pips)
毛利亏损:
-309.87 USD (30 868 pips)
最大连续赢利:
3 (135.70 USD)
最大连续盈利:
135.70 USD (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
22.71%
最大入金加载:
3.93%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.46
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
1.87
预期回报:
10.32 USD
平均利润:
41.29 USD
平均损失:
-25.82 USD
最大连续失误:
3 (-77.50 USD)
最大连续亏损:
-77.50 USD (3)
每月增长:
17.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25.81 USD
最大值:
77.62 USD (13.49%)
相对跌幅:
结余:
16.94% (77.32 USD)
净值:
10.07% (24.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|268
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.53 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +135.70 USD
最大连续亏损: -77.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is a live signal from EA: TOOP1 Swing
Trading Plan:
-
$245 – $1,000 balance: Fixed SL & TP
-
$1,000+ balance: Fixed 0.01 Lot size | Dynamic SL & TP based on market volatility
-
$2500+ balance: Auto Lot / Auto Position Sizing at 1% risk per trade
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
109%
0
0
USD
USD
513
USD
USD
10
100%
26
53%
23%
1.86
10.32
USD
USD
17%
1:500