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Van Cuong Nguyen

TOOP1 Swing Live

Van Cuong Nguyen
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VantageMarkets-Live 13
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交易:
26
盈利交易:
14 (53.84%)
亏损交易:
12 (46.15%)
最好交易:
67.53 USD
最差交易:
-26.34 USD
毛利:
578.10 USD (57 846 pips)
毛利亏损:
-309.87 USD (30 868 pips)
最大连续赢利:
3 (135.70 USD)
最大连续盈利:
135.70 USD (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
22.71%
最大入金加载:
3.93%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.46
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
1.87
预期回报:
10.32 USD
平均利润:
41.29 USD
平均损失:
-25.82 USD
最大连续失误:
3 (-77.50 USD)
最大连续亏损:
-77.50 USD (3)
每月增长:
17.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25.81 USD
最大值:
77.62 USD (13.49%)
相对跌幅:
结余:
16.94% (77.32 USD)
净值:
10.07% (24.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 268
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +67.53 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +135.70 USD
最大连续亏损: -77.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is a live signal from EA: TOOP1 Swing

Trading Plan:

  • $245 – $1,000 balance: Fixed SL & TP

  • $1,000+ balance: Fixed 0.01 Lot size | Dynamic SL & TP based on market volatility

  • $2500+ balance: Auto Lot / Auto Position Sizing at 1% risk per trade


没有评论
2026.08.11 18:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 06:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.03 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 05:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 16:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.22 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 23:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.18 23:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 15:07
Share of trading days is too low
2026.06.09 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.05 16:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.05 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.05 16:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
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