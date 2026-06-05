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Сигналы / MetaTrader 5 / Bad Intellectual 2
Prilandy Jayastari

Bad Intellectual 2

Prilandy Jayastari
Prilandy Jayastari

Prilandy Jayastari

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 71%
HFMarketsGlobal-Live17
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
40 (97.56%)
Убыточных трейдов:
1 (2.44%)
Лучший трейд:
83 630.84 IDR
Худший трейд:
-43 125.60 IDR
Общая прибыль:
820 823.40 IDR (4 552 pips)
Общий убыток:
-109 955.60 IDR (239 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (783 627.57 IDR)
Макс. прибыль в серии:
783 627.57 IDR (39)
Коэффициент Шарпа:
1.14
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
78.17%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
15.33
Длинных трейдов:
17 (41.46%)
Коротких трейдов:
24 (58.54%)
Профит фактор:
7.47
Мат. ожидание:
17 338.24 IDR
Средняя прибыль:
20 520.59 IDR
Средний убыток:
-109 955.60 IDR
Макс. серия проигрышей:
1 (-43 125.60 IDR)
Макс. убыток в серии:
-43 125.60 IDR (1)
Прирост в месяц:
28.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 630.00 IDR
Максимальная:
46 385.60 IDR (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (44 755.60 IDR)
По эквити:
43.51% (747 690.09 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83 630.84 IDR
Худший трейд: -43 126 IDR
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +783 627.57 IDR
Макс. убыток в серии: -43 125.60 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

easy game
Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 05:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 23:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 16:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.05 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.05 16:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bad Intellectual 2
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
1.7M
IDR
9
0%
41
97%
0%
7.46
17 338.24
IDR
44%
1:100
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