- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
40 (97.56%)
Убыточных трейдов:
1 (2.44%)
Лучший трейд:
83 630.84 IDR
Худший трейд:
-43 125.60 IDR
Общая прибыль:
820 823.40 IDR (4 552 pips)
Общий убыток:
-109 955.60 IDR (239 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (783 627.57 IDR)
Макс. прибыль в серии:
783 627.57 IDR (39)
Коэффициент Шарпа:
1.14
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
78.17%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
15.33
Длинных трейдов:
17 (41.46%)
Коротких трейдов:
24 (58.54%)
Профит фактор:
7.47
Мат. ожидание:
17 338.24 IDR
Средняя прибыль:
20 520.59 IDR
Средний убыток:
-109 955.60 IDR
Макс. серия проигрышей:
1 (-43 125.60 IDR)
Макс. убыток в серии:
-43 125.60 IDR (1)
Прирост в месяц:
28.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 630.00 IDR
Максимальная:
46 385.60 IDR (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (44 755.60 IDR)
По эквити:
43.51% (747 690.09 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +83 630.84 IDR
Худший трейд: -43 126 IDR
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +783 627.57 IDR
Макс. убыток в серии: -43 125.60 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
easy game
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
1.7M
IDR
IDR
9
0%
41
97%
0%
7.46
17 338.24
IDR
IDR
44%
1:100