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Prilandy Jayastari

Bad Intellectual 2

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交易:
42
盈利交易:
41 (97.61%)
亏损交易:
1 (2.38%)
最好交易:
83 630.84 IDR
最差交易:
-43 125.60 IDR
毛利:
826 538.71 IDR (4 583 pips)
毛利亏损:
-111 585.60 IDR (239 pips)
最大连续赢利:
39 (783 627.57 IDR)
最大连续盈利:
783 627.57 IDR (39)
夏普比率:
1.12
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
78.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
15.41
长期交易:
17 (40.48%)
短期交易:
25 (59.52%)
利润因子:
7.41
预期回报:
17 022.69 IDR
平均利润:
20 159.48 IDR
平均损失:
-111 585.60 IDR
最大连续失误:
1 (-43 125.60 IDR)
最大连续亏损:
-43 125.60 IDR (1)
每月增长:
17.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 630.00 IDR
最大值:
46 385.60 IDR (2.70%)
相对跌幅:
结余:
2.60% (44 755.60 IDR)
净值:
43.51% (747 690.09 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
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最好交易: +83 630.84 IDR
最差交易: -43 126 IDR
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +783 627.57 IDR
最大连续亏损: -43 125.60 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.13 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 05:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 23:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 16:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.05 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Bad Intellectual 2
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IDR
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0%
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IDR
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1:100
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