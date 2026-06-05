- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
41 (97.61%)
亏损交易:
1 (2.38%)
最好交易:
83 630.84 IDR
最差交易:
-43 125.60 IDR
毛利:
826 538.71 IDR (4 583 pips)
毛利亏损:
-111 585.60 IDR (239 pips)
最大连续赢利:
39 (783 627.57 IDR)
最大连续盈利:
783 627.57 IDR (39)
夏普比率:
1.12
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
78.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
15.41
长期交易:
17 (40.48%)
短期交易:
25 (59.52%)
利润因子:
7.41
预期回报:
17 022.69 IDR
平均利润:
20 159.48 IDR
平均损失:
-111 585.60 IDR
最大连续失误:
1 (-43 125.60 IDR)
最大连续亏损:
-43 125.60 IDR (1)
每月增长:
17.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 630.00 IDR
最大值:
46 385.60 IDR (2.70%)
相对跌幅:
结余:
2.60% (44 755.60 IDR)
净值:
43.51% (747 690.09 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +83 630.84 IDR
最差交易: -43 126 IDR
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +783 627.57 IDR
最大连续亏损: -43 125.60 IDR
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无数据
easy game
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
72%
0
0
USD
USD
1.7M
IDR
IDR
10
0%
42
97%
0%
7.40
17 022.69
IDR
IDR
44%
1:100