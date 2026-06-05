- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
260 (54.16%)
Убыточных трейдов:
220 (45.83%)
Лучший трейд:
545.92 EUR
Худший трейд:
-360.23 EUR
Общая прибыль:
8 216.87 EUR (517 779 pips)
Общий убыток:
-6 676.99 EUR (372 286 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (229.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 473.62 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
14.95%
Макс. загрузка депозита:
34.37%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
200 (41.67%)
Коротких трейдов:
280 (58.33%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.21 EUR
Средняя прибыль:
31.60 EUR
Средний убыток:
-30.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-212.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-824.88 EUR (4)
Прирост в месяц:
-5.34%
Годовой прогноз:
-64.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
160.27 EUR
Максимальная:
2 247.96 EUR (60.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.85% (2 247.96 EUR)
По эквити:
6.84% (150.57 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|477
|BTCUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|143K
|BTCUSD
|2.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +545.92 EUR
Худший трейд: -360 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +229.65 EUR
Макс. убыток в серии: -212.81 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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AdmiralMarkets-Live
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
150%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
23
0%
480
54%
15%
1.23
3.21
EUR
EUR
60%
1:30