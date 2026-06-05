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Сигналы / MetaTrader 5 / WizzardX
Luis Kadner

WizzardX

Luis Kadner
Luis Kadner

Luis Kadner

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 150%
GBEbrokers-LIVE
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
260 (54.16%)
Убыточных трейдов:
220 (45.83%)
Лучший трейд:
545.92 EUR
Худший трейд:
-360.23 EUR
Общая прибыль:
8 216.87 EUR (517 779 pips)
Общий убыток:
-6 676.99 EUR (372 286 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (229.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 473.62 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
14.95%
Макс. загрузка депозита:
34.37%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
200 (41.67%)
Коротких трейдов:
280 (58.33%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.21 EUR
Средняя прибыль:
31.60 EUR
Средний убыток:
-30.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-212.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-824.88 EUR (4)
Прирост в месяц:
-5.34%
Годовой прогноз:
-64.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
160.27 EUR
Максимальная:
2 247.96 EUR (60.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.85% (2 247.96 EUR)
По эквити:
6.84% (150.57 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 477
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 143K
BTCUSD 2.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +545.92 EUR
Худший трейд: -360 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +229.65 EUR
Макс. убыток в серии: -212.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
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Нет отзывов
2026.06.05 14:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.16% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 14:01
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WizzardX
30 USD в месяц
150%
0
0
USD
2.6K
EUR
23
0%
480
54%
15%
1.23
3.21
EUR
60%
1:30
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