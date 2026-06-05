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Luis Kadner

WizzardX

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480
盈利交易:
260 (54.16%)
亏损交易:
220 (45.83%)
最好交易:
545.92 EUR
最差交易:
-360.23 EUR
毛利:
8 216.87 EUR (517 779 pips)
毛利亏损:
-6 676.99 EUR (372 286 pips)
最大连续赢利:
15 (229.65 EUR)
最大连续盈利:
1 473.62 EUR (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
14.95%
最大入金加载:
34.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.69
长期交易:
200 (41.67%)
短期交易:
280 (58.33%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.21 EUR
平均利润:
31.60 EUR
平均损失:
-30.35 EUR
最大连续失误:
18 (-212.81 EUR)
最大连续亏损:
-824.88 EUR (4)
每月增长:
-5.34%
年度预测:
-64.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
160.27 EUR
最大值:
2 247.96 EUR (60.25%)
相对跌幅:
结余:
59.85% (2 247.96 EUR)
净值:
6.84% (150.57 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 477
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 143K
BTCUSD 2.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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最好交易: +545.92 EUR
最差交易: -360 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +229.65 EUR
最大连续亏损: -212.81 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.06.05 14:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.16% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 14:01
A large drawdown may occur on the account again
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