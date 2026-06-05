- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
260 (54.16%)
亏损交易:
220 (45.83%)
最好交易:
545.92 EUR
最差交易:
-360.23 EUR
毛利:
8 216.87 EUR (517 779 pips)
毛利亏损:
-6 676.99 EUR (372 286 pips)
最大连续赢利:
15 (229.65 EUR)
最大连续盈利:
1 473.62 EUR (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
14.95%
最大入金加载:
34.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.69
长期交易:
200 (41.67%)
短期交易:
280 (58.33%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.21 EUR
平均利润:
31.60 EUR
平均损失:
-30.35 EUR
最大连续失误:
18 (-212.81 EUR)
最大连续亏损:
-824.88 EUR (4)
每月增长:
-5.34%
年度预测:
-64.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
160.27 EUR
最大值:
2 247.96 EUR (60.25%)
相对跌幅:
结余:
59.85% (2 247.96 EUR)
净值:
6.84% (150.57 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|477
|BTCUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|143K
|BTCUSD
|2.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +545.92 EUR
最差交易: -360 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +229.65 EUR
最大连续亏损: -212.81 EUR
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
150%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
23
0%
480
54%
15%
1.23
3.21
EUR
EUR
60%
1:30