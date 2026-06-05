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Сигналы / MetaTrader 5 / Ai Evolved 3
Radu Flaviu Chebutiu

Ai Evolved 3

Radu Flaviu Chebutiu
Radu Flaviu Chebutiu

Radu Flaviu Chebutiu

0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
622
Прибыльных трейдов:
335 (53.85%)
Убыточных трейдов:
287 (46.14%)
Лучший трейд:
46.66 USD
Худший трейд:
-144.73 USD
Общая прибыль:
1 971.57 USD (1 943 219 pips)
Общий убыток:
-1 998.86 USD (2 080 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (173.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.77 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
99.05%
Макс. загрузка депозита:
5.08%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
407 (65.43%)
Коротких трейдов:
215 (34.57%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
5.89 USD
Средний убыток:
-6.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-69.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.13 USD
Максимальная:
599.27 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (599.27 USD)
По эквити:
13.92% (643.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
VIX 40
USDX 39
USDJPY 35
GER40 35
US100 33
US500 33
AUDUSD 32
EURUSD 32
US30 32
USDCAD 27
USDDKK 27
XAUUSD 25
EURJPY 23
GBPUSD 20
AUDCAD 20
GBPCAD 19
EURGBP 17
CADJPY 16
USDCHF 15
AUDCHF 15
CHFJPY 15
NZDUSD 14
AUDJPY 13
GBPJPY 13
EURAUD 12
EURNZD 12
EURCAD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
VIX 8
USDX 15
USDJPY -39
GER40 -18
US100 -60
US500 2
AUDUSD -58
EURUSD 13
US30 43
USDCAD 13
USDDKK 117
XAUUSD 146
EURJPY -22
GBPUSD -62
AUDCAD 72
GBPCAD 62
EURGBP -8
CADJPY 0
USDCHF 8
AUDCHF 4
CHFJPY -192
NZDUSD 10
AUDJPY -19
GBPJPY -57
EURAUD 0
EURNZD 11
EURCAD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
VIX -75
USDX 5.7K
USDJPY -6.8K
GER40 -126K
US100 -227K
US500 50K
AUDUSD -2.8K
EURUSD 1.6K
US30 134K
USDCAD 2.3K
USDDKK 46K
XAUUSD 4.3K
EURJPY -6.3K
GBPUSD -5.1K
AUDCAD 8K
GBPCAD 7K
EURGBP -1.4K
CADJPY -515
USDCHF 1.9K
AUDCHF -41
CHFJPY -17K
NZDUSD 994
AUDJPY -1.1K
GBPJPY -4.8K
EURAUD 824
EURNZD 753
EURCAD -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.66 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.77 USD
Макс. убыток в серии: -69.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 6
ICMarketsAU-Live
0.00 × 27
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 9
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
GoMarkets-Live
0.59 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
0.96 × 529
RoboForex-ECN
2.50 × 12
Exness-MT5Real
4.68 × 598
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
Exness-MT5Real3
4.86 × 22
TitanFX-MT5-01
5.30 × 20
FBSTradestone-Real
6.78 × 64
FPMarketsSC-Live
6.96 × 26
AlfaForexRU-Real
7.85 × 20
RoboForex-Pro
9.81 × 290
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
FusionMarkets-Live
23.50 × 2
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Нет отзывов
2026.08.05 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.22 20:40
No swaps are charged on the signal account
2026.06.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.09 04:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 18:03
Share of trading days is too low
2026.06.05 18:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.05 18:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 18:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 12:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 12:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 12:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.05 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.05 12:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ai Evolved 3
150 USD в месяц
-1%
0
0
USD
4.2K
USD
10
92%
622
53%
99%
0.98
-0.04
USD
14%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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