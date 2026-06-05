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Всего трейдов:
622
Прибыльных трейдов:
335 (53.85%)
Убыточных трейдов:
287 (46.14%)
Лучший трейд:
46.66 USD
Худший трейд:
-144.73 USD
Общая прибыль:
1 971.57 USD (1 943 219 pips)
Общий убыток:
-1 998.86 USD (2 080 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (173.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.77 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
99.05%
Макс. загрузка депозита:
5.08%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
407 (65.43%)
Коротких трейдов:
215 (34.57%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
5.89 USD
Средний убыток:
-6.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-69.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.13 USD
Максимальная:
599.27 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (599.27 USD)
По эквити:
13.92% (643.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|VIX
|40
|USDX
|39
|USDJPY
|35
|GER40
|35
|US100
|33
|US500
|33
|AUDUSD
|32
|EURUSD
|32
|US30
|32
|USDCAD
|27
|USDDKK
|27
|XAUUSD
|25
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|20
|AUDCAD
|20
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|17
|CADJPY
|16
|USDCHF
|15
|AUDCHF
|15
|CHFJPY
|15
|NZDUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPJPY
|13
|EURAUD
|12
|EURNZD
|12
|EURCAD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|VIX
|8
|USDX
|15
|USDJPY
|-39
|GER40
|-18
|US100
|-60
|US500
|2
|AUDUSD
|-58
|EURUSD
|13
|US30
|43
|USDCAD
|13
|USDDKK
|117
|XAUUSD
|146
|EURJPY
|-22
|GBPUSD
|-62
|AUDCAD
|72
|GBPCAD
|62
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|0
|USDCHF
|8
|AUDCHF
|4
|CHFJPY
|-192
|NZDUSD
|10
|AUDJPY
|-19
|GBPJPY
|-57
|EURAUD
|0
|EURNZD
|11
|EURCAD
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|VIX
|-75
|USDX
|5.7K
|USDJPY
|-6.8K
|GER40
|-126K
|US100
|-227K
|US500
|50K
|AUDUSD
|-2.8K
|EURUSD
|1.6K
|US30
|134K
|USDCAD
|2.3K
|USDDKK
|46K
|XAUUSD
|4.3K
|EURJPY
|-6.3K
|GBPUSD
|-5.1K
|AUDCAD
|8K
|GBPCAD
|7K
|EURGBP
|-1.4K
|CADJPY
|-515
|USDCHF
|1.9K
|AUDCHF
|-41
|CHFJPY
|-17K
|NZDUSD
|994
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|-4.8K
|EURAUD
|824
|EURNZD
|753
|EURCAD
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Лучший трейд: +46.66 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.77 USD
Макс. убыток в серии: -69.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 6
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 27
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
GoMarkets-Live
|0.59 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.96 × 529
|
RoboForex-ECN
|2.50 × 12
|
Exness-MT5Real
|4.68 × 598
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
Exness-MT5Real3
|4.86 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|5.30 × 20
|
FBSTradestone-Real
|6.78 × 64
|
FPMarketsSC-Live
|6.96 × 26
|
AlfaForexRU-Real
|7.85 × 20
|
RoboForex-Pro
|9.81 × 290
|
ICTrading-MT5-4
|12.05 × 316
|
XMGlobal-MT5 16
|12.95 × 20
|
FusionMarkets-Live
|23.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
10
92%
622
53%
99%
0.98
-0.04
USD
USD
14%
1:500