- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
652
盈利交易:
352 (53.98%)
亏损交易:
300 (46.01%)
最好交易:
46.66 USD
最差交易:
-144.73 USD
毛利:
2 068.85 USD (2 025 718 pips)
毛利亏损:
-2 056.00 USD (2 085 499 pips)
最大连续赢利:
16 (173.77 USD)
最大连续盈利:
173.77 USD (16)
夏普比率:
0.00
交易活动:
99.05%
最大入金加载:
8.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
95
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.02
长期交易:
425 (65.18%)
短期交易:
227 (34.82%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
5.88 USD
平均损失:
-6.85 USD
最大连续失误:
8 (-69.43 USD)
最大连续亏损:
-219.96 USD (4)
每月增长:
-8.01%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
81.13 USD
最大值:
599.27 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
12.58% (599.27 USD)
净值:
13.92% (643.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDX
|42
|VIX
|41
|USDJPY
|39
|GER40
|37
|EURUSD
|35
|US100
|35
|US500
|34
|US30
|33
|AUDUSD
|32
|USDDKK
|30
|USDCAD
|28
|XAUUSD
|25
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|22
|AUDCAD
|22
|GBPCAD
|19
|AUDCHF
|18
|EURGBP
|17
|USDCHF
|16
|CADJPY
|16
|CHFJPY
|15
|NZDUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPJPY
|13
|EURNZD
|13
|EURAUD
|12
|EURCAD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDX
|18
|VIX
|6
|USDJPY
|25
|GER40
|-12
|EURUSD
|12
|US100
|-51
|US500
|2
|US30
|44
|AUDUSD
|-58
|USDDKK
|127
|USDCAD
|-1
|XAUUSD
|146
|EURJPY
|-22
|GBPUSD
|-76
|AUDCAD
|68
|GBPCAD
|62
|AUDCHF
|-14
|EURGBP
|-8
|USDCHF
|11
|CADJPY
|0
|CHFJPY
|-192
|NZDUSD
|10
|AUDJPY
|-19
|GBPJPY
|-57
|EURNZD
|7
|EURAUD
|0
|EURCAD
|-15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDX
|6.1K
|VIX
|-185
|USDJPY
|-483
|GER40
|-112K
|EURUSD
|1.4K
|US100
|-176K
|US500
|50K
|US30
|143K
|AUDUSD
|-2.8K
|USDDKK
|48K
|USDCAD
|1.3K
|XAUUSD
|4.3K
|EURJPY
|-6.3K
|GBPUSD
|-6.4K
|AUDCAD
|7.5K
|GBPCAD
|7K
|AUDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.4K
|USDCHF
|2.1K
|CADJPY
|-515
|CHFJPY
|-17K
|NZDUSD
|994
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|-4.8K
|EURNZD
|454
|EURAUD
|824
|EURCAD
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.66 USD
最差交易: -145 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +173.77 USD
最大连续亏损: -69.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 27
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
GoMarkets-Live
|0.59 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.96 × 529
|
RoboForex-ECN
|2.50 × 12
|
Exness-MT5Real
|4.68 × 598
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
Exness-MT5Real3
|4.86 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|5.30 × 20
|
FBSTradestone-Real
|6.78 × 64
|
FPMarketsSC-Live
|6.96 × 26
|
AlfaForexRU-Real
|7.85 × 20
|
RoboForex-Pro
|9.81 × 290
|
ICTrading-MT5-4
|12.05 × 316
|
XMGlobal-MT5 16
|12.95 × 20
|
FusionMarkets-Live
|26.80 × 10
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
0%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
93%
652
53%
99%
1.00
0.02
USD
USD
14%
1:500