信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ai Evolved 3
Radu Flaviu Chebutiu

Ai Evolved 3

Radu Flaviu Chebutiu
Radu Flaviu Chebutiu

Radu Flaviu Chebutiu

0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2026 0%
FPTradingLLC-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
652
盈利交易:
352 (53.98%)
亏损交易:
300 (46.01%)
最好交易:
46.66 USD
最差交易:
-144.73 USD
毛利:
2 068.85 USD (2 025 718 pips)
毛利亏损:
-2 056.00 USD (2 085 499 pips)
最大连续赢利:
16 (173.77 USD)
最大连续盈利:
173.77 USD (16)
夏普比率:
0.00
交易活动:
99.05%
最大入金加载:
8.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
95
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.02
长期交易:
425 (65.18%)
短期交易:
227 (34.82%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
5.88 USD
平均损失:
-6.85 USD
最大连续失误:
8 (-69.43 USD)
最大连续亏损:
-219.96 USD (4)
每月增长:
-8.01%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
81.13 USD
最大值:
599.27 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
12.58% (599.27 USD)
净值:
13.92% (643.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDX 42
VIX 41
USDJPY 39
GER40 37
EURUSD 35
US100 35
US500 34
US30 33
AUDUSD 32
USDDKK 30
USDCAD 28
XAUUSD 25
EURJPY 23
GBPUSD 22
AUDCAD 22
GBPCAD 19
AUDCHF 18
EURGBP 17
USDCHF 16
CADJPY 16
CHFJPY 15
NZDUSD 14
AUDJPY 13
GBPJPY 13
EURNZD 13
EURAUD 12
EURCAD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDX 18
VIX 6
USDJPY 25
GER40 -12
EURUSD 12
US100 -51
US500 2
US30 44
AUDUSD -58
USDDKK 127
USDCAD -1
XAUUSD 146
EURJPY -22
GBPUSD -76
AUDCAD 68
GBPCAD 62
AUDCHF -14
EURGBP -8
USDCHF 11
CADJPY 0
CHFJPY -192
NZDUSD 10
AUDJPY -19
GBPJPY -57
EURNZD 7
EURAUD 0
EURCAD -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDX 6.1K
VIX -185
USDJPY -483
GER40 -112K
EURUSD 1.4K
US100 -176K
US500 50K
US30 143K
AUDUSD -2.8K
USDDKK 48K
USDCAD 1.3K
XAUUSD 4.3K
EURJPY -6.3K
GBPUSD -6.4K
AUDCAD 7.5K
GBPCAD 7K
AUDCHF -1.2K
EURGBP -1.4K
USDCHF 2.1K
CADJPY -515
CHFJPY -17K
NZDUSD 994
AUDJPY -1.1K
GBPJPY -4.8K
EURNZD 454
EURAUD 824
EURCAD -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.66 USD
最差交易: -145 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +173.77 USD
最大连续亏损: -69.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 9
ICMarketsAU-Live
0.00 × 27
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
GoMarkets-Live
0.59 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
0.96 × 529
RoboForex-ECN
2.50 × 12
Exness-MT5Real
4.68 × 598
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
Exness-MT5Real3
4.86 × 22
TitanFX-MT5-01
5.30 × 20
FBSTradestone-Real
6.78 × 64
FPMarketsSC-Live
6.96 × 26
AlfaForexRU-Real
7.85 × 20
RoboForex-Pro
9.81 × 290
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
XMGlobal-MT5 16
12.95 × 20
FusionMarkets-Live
26.80 × 10
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.13 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.22 20:40
No swaps are charged on the signal account
2026.06.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.09 04:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 18:03
Share of trading days is too low
2026.06.05 18:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.05 18:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 18:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.05 12:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 12:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 12:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.05 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.05 12:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ai Evolved 3
每月150 USD
0%
0
0
USD
4.3K
USD
10
93%
652
53%
99%
1.00
0.02
USD
14%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载