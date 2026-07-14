- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
138 (75.00%)
Убыточных трейдов:
46 (25.00%)
Лучший трейд:
6 138.00 USD
Худший трейд:
-556.72 USD
Общая прибыль:
54 492.63 USD (75 315 pips)
Общий убыток:
-18 629.32 USD (21 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 467.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 824.85 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
7.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
13.73
Длинных трейдов:
104 (56.52%)
Коротких трейдов:
80 (43.48%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
194.91 USD
Средняя прибыль:
394.87 USD
Средний убыток:
-404.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 509.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 509.00 USD (3)
Прирост в месяц:
11.14%
Годовой прогноз:
135.13%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.00 USD
Максимальная:
2 612.00 USD (7.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (2 609.00 USD)
По эквити:
1.17% (409.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 138.00 USD
Худший трейд: -557 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 467.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 509.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCMMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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TickmillEU-Live
|0.00 × 1
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BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 1
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VantageInternational-Live 6
|19.29 × 14
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
913%
2
48K
USD
USD
37K
USD
USD
29
70%
184
75%
1%
2.92
194.91
USD
USD
8%
1:500
Unfortunately, I am not able to obtain same results, so have to discontinue after 8 days. All the trades with duration of less than 2 seconds are not matched at the same prices due to slippage on IC Markets Raw.
If the EA was for sale I would be interested in buying it and running it directly on my account.
I am going to have to rate the 'trade copying' at just 1 star, apart from that I have no other concerns with signal or author.
Just tried on the same broker as the signal is BCMMarkets ,, mainly looses. Signal is not usable on here, its a shame as it looks really good.