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Сигналы / MetaTrader 5 / GUNS FX V2
Leonardo Souza Dos Santos

GUNS FX V2

Leonardo Souza Dos Santos
Leonardo Souza Dos Santos

Leonardo Souza Dos Santos

2.3 (3)
2 сигнала
2 отзыва
Надежность
29 недель
2 / 48K USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 913%
BCMMarkets-Server
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
138 (75.00%)
Убыточных трейдов:
46 (25.00%)
Лучший трейд:
6 138.00 USD
Худший трейд:
-556.72 USD
Общая прибыль:
54 492.63 USD (75 315 pips)
Общий убыток:
-18 629.32 USD (21 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 467.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 824.85 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
7.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
13.73
Длинных трейдов:
104 (56.52%)
Коротких трейдов:
80 (43.48%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
194.91 USD
Средняя прибыль:
394.87 USD
Средний убыток:
-404.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 509.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 509.00 USD (3)
Прирост в месяц:
11.14%
Годовой прогноз:
135.13%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.00 USD
Максимальная:
2 612.00 USD (7.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (2 609.00 USD)
По эквити:
1.17% (409.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 138.00 USD
Худший трейд: -557 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 467.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 509.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCMMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live 6
19.29 × 14
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Средняя оценка:
Jesper Schmidt
2339
Jesper Schmidt 2026.07.14 18:35 
 

Unfortunately, I am not able to obtain same results, so have to discontinue after 8 days. All the trades with duration of less than 2 seconds are not matched at the same prices due to slippage on IC Markets Raw.

If the EA was for sale I would be interested in buying it and running it directly on my account.

I am going to have to rate the 'trade copying' at just 1 star, apart from that I have no other concerns with signal or author.

Carl J
279
Carl J 2026.07.08 11:25 
 

Just tried on the same broker as the signal is BCMMarkets ,, mainly looses. Signal is not usable on here, its a shame as it looks really good.

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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GUNS FX V2
40 USD в месяц
913%
2
48K
USD
37K
USD
29
70%
184
75%
1%
2.92
194.91
USD
8%
1:500
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