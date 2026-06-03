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Сигналы / MetaTrader 5 / Octane EA Challenge 1
Happy Vasantkumar Patel

Octane EA Challenge 1

Happy Vasantkumar Patel
Happy Vasantkumar Patel

Happy Vasantkumar Patel

0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Upcomers-Server
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
16 (41.02%)
Убыточных трейдов:
23 (58.97%)
Лучший трейд:
401.00 USD
Худший трейд:
-257.12 USD
Общая прибыль:
1 664.56 USD (11 715 pips)
Общий убыток:
-1 979.31 USD (17 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (252.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
428.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
6.90%
Макс. загрузка депозита:
47.55%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
11 (28.21%)
Коротких трейдов:
28 (71.79%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-8.07 USD
Средняя прибыль:
104.04 USD
Средний убыток:
-86.06 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-82.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-554.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.33%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.75 USD
Максимальная:
847.13 USD (3.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.32% (847.13 USD)
По эквити:
1.73% (441.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURNZD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -410
GBPUSD 277
USDJPY 103
EURNZD -21
EURJPY -323
EURUSD 128
NZDUSD 24
USDCAD 170
AUDCAD -264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.2K
GBPUSD 197
USDJPY 185
EURNZD 65
EURJPY -182
EURUSD 133
NZDUSD 53
USDCAD 166
AUDCAD -117
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +401.00 USD
Худший трейд: -257 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +252.77 USD
Макс. убыток в серии: -82.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Octane is a fully automated XAUUSD trading signal built on a multi-timeframe trend-following strategy, developed and refined through extensive backtesting across 12 months of real market data.

Strategy Overview The signal trades Gold (XAUUSD) exclusively on the M5 timeframe, using a combination of EMA structure, momentum confirmation, and volatility regime filtering to identify high-probability trend entries. Every trade has a defined stop loss, take profit, and automatic trailing system — no martingale, no grid, no averaging.

Verified Performance

  • 📈 Return: +108% in 9 months(Sep 2025 to May 2026)
  • 🛡️ Max Drawdown: 11.6%
  • ⚖️ Profit Factor: 1.89
  • 🎯 Win Rate: 57%
  • 📊 Total Trades: 158
  • ✅ Average 2-4 trades per week

Risk Management

  • Fixed risk per trade (1.5% of balance)
  • Automatic break-even after 2R profit
  • Wide trailing stop to capture strong moves
  • Circuit breaker pauses trading after consecutive losses
  • Session filter avoids Sunday open and Friday close volatility
  • Maximum daily trade limit enforced

Who Is This For

  • Traders who want consistent gold exposure without screen time
  • Prop firm challenge traders (drawdown stays well within 12% limits)
  • Investors looking for a systematic, rules-based approach to XAUUSD

Recommended Settings

  • Starting balance: $1,000 minimum
  • Symbol: XAUUSD / GOLD
  • Timeframe: M5

Developed by Hpy Trader — © 2026 All Rights Reserved


Нет отзывов
2026.08.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 03:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 17:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 16:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.10 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 19:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Octane EA Challenge 1
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
25K
USD
9
58%
39
41%
7%
0.84
-8.07
USD
3%
1:100
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