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Joyce Weiss Evans

AdrianEA

Joyce Weiss Evans
Joyce Weiss Evans

Joyce Weiss Evans

1 тема 2 комментария
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 -19%
RoboForex-ECN
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
297 (57.66%)
Убыточных трейдов:
218 (42.33%)
Лучший трейд:
121.22 USD
Худший трейд:
-128.46 USD
Общая прибыль:
6 359.29 USD (120 788 pips)
Общий убыток:
-6 933.56 USD (118 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (227.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.95 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
9.52%
Макс. загрузка депозита:
40.72%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
220 (42.72%)
Коротких трейдов:
295 (57.28%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
21.41 USD
Средний убыток:
-31.81 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-237.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-331.77 USD (7)
Прирост в месяц:
-51.88%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
595.84 USD
Максимальная:
1 401.49 USD (171.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.12% (1 401.49 USD)
По эквити:
17.98% (157.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -574
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.22 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +227.31 USD
Макс. убыток в серии: -237.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
SFM-Live
0.00 × 10
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TitanFX-04
1.00 × 13
TickmillEU-Live
1.16 × 320
еще 86...
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Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 21:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 04:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.05 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.29 10:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.29 10:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 10:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.24 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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