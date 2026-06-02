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Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
297 (57.66%)
Убыточных трейдов:
218 (42.33%)
Лучший трейд:
121.22 USD
Худший трейд:
-128.46 USD
Общая прибыль:
6 359.29 USD (120 788 pips)
Общий убыток:
-6 933.56 USD (118 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (227.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.95 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
9.52%
Макс. загрузка депозита:
40.72%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
220 (42.72%)
Коротких трейдов:
295 (57.28%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
21.41 USD
Средний убыток:
-31.81 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-237.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-331.77 USD (7)
Прирост в месяц:
-51.88%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
595.84 USD
Максимальная:
1 401.49 USD (171.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.12% (1 401.49 USD)
По эквити:
17.98% (157.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-574
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +121.22 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +227.31 USD
Макс. убыток в серии: -237.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
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