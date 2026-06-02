- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
515
盈利交易:
297 (57.66%)
亏损交易:
218 (42.33%)
最好交易:
121.22 USD
最差交易:
-128.46 USD
毛利:
6 359.29 USD (120 788 pips)
毛利亏损:
-6 933.56 USD (118 892 pips)
最大连续赢利:
15 (227.31 USD)
最大连续盈利:
408.95 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
9.52%
最大入金加载:
40.72%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.41
长期交易:
220 (42.72%)
短期交易:
295 (57.28%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.12 USD
平均利润:
21.41 USD
平均损失:
-31.81 USD
最大连续失误:
9 (-237.87 USD)
最大连续亏损:
-331.77 USD (7)
每月增长:
-51.88%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
595.84 USD
最大值:
1 401.49 USD (171.82%)
相对跌幅:
结余:
74.12% (1 401.49 USD)
净值:
17.98% (157.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-574
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +121.22 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +227.31 USD
最大连续亏损: -237.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
-19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
10
78%
515
57%
10%
0.91
-1.12
USD
USD
74%
1:500