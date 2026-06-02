Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AGMGroupLtd-Real 0.00 × 18 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real9 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 12 HFMarketsSV-Live Server 16 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 9 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 еще 326... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика