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Сигналы / MetaTrader 4 / Spacepips
I Putu Juliana

Spacepips

I Putu Juliana
I Putu Juliana

I Putu Juliana

I started my trading journey on 6th of October 2025. I am still newbie on this field and I made a lot of mistake from the beginning until this time, I will learn and try my best for this journey.
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
45 (34.61%)
Убыточных трейдов:
85 (65.38%)
Лучший трейд:
178.64 USD
Худший трейд:
-84.86 USD
Общая прибыль:
1 471.88 USD (72 296 pips)
Общий убыток:
-2 172.42 USD (99 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (116.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
86.69%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
98 (75.38%)
Коротких трейдов:
32 (24.62%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-5.39 USD
Средняя прибыль:
32.71 USD
Средний убыток:
-25.56 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-652.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.36 USD (24)
Прирост в месяц:
-1.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
981.82 USD
Максимальная:
1 157.45 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (1 157.45 USD)
По эквити:
5.39% (300.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 105
GBPJPY 8
NZDUSD 7
GBPUSD 2
NZDJPY 2
EURUSD 2
NQ100.R 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -251
GBPJPY -130
NZDUSD -40
GBPUSD -58
NZDJPY -54
EURUSD -29
NQ100.R 0
AUDJPY -54
USDJPY -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -21K
GBPJPY -3.2K
NZDUSD -209
GBPUSD -632
NZDJPY -646
EURUSD -339
NQ100.R 2.8K
AUDJPY -817
USDJPY -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +178.64 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +116.26 USD
Макс. убыток в серии: -652.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
еще 326...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
novice trader
Нет отзывов
2026.08.10 08:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.03 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 16:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.02 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.02 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spacepips
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
4.9K
USD
11
0%
130
34%
87%
0.67
-5.39
USD
20%
1:200
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