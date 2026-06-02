- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
45 (34.61%)
Убыточных трейдов:
85 (65.38%)
Лучший трейд:
178.64 USD
Худший трейд:
-84.86 USD
Общая прибыль:
1 471.88 USD (72 296 pips)
Общий убыток:
-2 172.42 USD (99 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (116.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
86.69%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
98 (75.38%)
Коротких трейдов:
32 (24.62%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-5.39 USD
Средняя прибыль:
32.71 USD
Средний убыток:
-25.56 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-652.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.36 USD (24)
Прирост в месяц:
-1.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
981.82 USD
Максимальная:
1 157.45 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (1 157.45 USD)
По эквити:
5.39% (300.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|NQ100.R
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-251
|GBPJPY
|-130
|NZDUSD
|-40
|GBPUSD
|-58
|NZDJPY
|-54
|EURUSD
|-29
|NQ100.R
|0
|AUDJPY
|-54
|USDJPY
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-21K
|GBPJPY
|-3.2K
|NZDUSD
|-209
|GBPUSD
|-632
|NZDJPY
|-646
|EURUSD
|-339
|NQ100.R
|2.8K
|AUDJPY
|-817
|USDJPY
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +178.64 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +116.26 USD
Макс. убыток в серии: -652.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
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novice trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
11
0%
130
34%
87%
0.67
-5.39
USD
USD
20%
1:200