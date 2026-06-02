- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
132
盈利交易:
46 (34.84%)
亏损交易:
86 (65.15%)
最好交易:
178.64 USD
最差交易:
-84.86 USD
毛利:
1 472.04 USD (72 313 pips)
毛利亏损:
-2 221.84 USD (101 629 pips)
最大连续赢利:
7 (116.26 USD)
最大连续盈利:
197.70 USD (4)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
88.73%
最大入金加载:
12.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.65
长期交易:
98 (74.24%)
短期交易:
34 (25.76%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-5.68 USD
平均利润:
32.00 USD
平均损失:
-25.84 USD
最大连续失误:
24 (-652.36 USD)
最大连续亏损:
-652.36 USD (24)
每月增长:
-2.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
981.82 USD
最大值:
1 157.45 USD (19.97%)
相对跌幅:
结余:
19.97% (1 157.45 USD)
净值:
5.39% (300.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|2
|NQ100.R
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-300
|GBPJPY
|-130
|NZDUSD
|-40
|GBPUSD
|-58
|NZDJPY
|-54
|EURUSD
|-29
|NQ100.R
|0
|AUDJPY
|-54
|USDJPY
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-24K
|GBPJPY
|-3.2K
|NZDUSD
|-209
|GBPUSD
|-632
|NZDJPY
|-646
|EURUSD
|-339
|NQ100.R
|2.8K
|AUDJPY
|-817
|USDJPY
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +178.64 USD
最差交易: -85 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +116.26 USD
最大连续亏损: -652.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
novice trader
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
11
0%
132
34%
89%
0.66
-5.68
USD
USD
20%
1:200