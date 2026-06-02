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Yip Yui Hung

FXVIP

Yip Yui Hung
Yip Yui Hung

Yip Yui Hung

0 отзывов
Надежность
10 недель
2 / 11 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 101%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
233 (92.09%)
Убыточных трейдов:
20 (7.91%)
Лучший трейд:
69.16 USD
Худший трейд:
-109.54 USD
Общая прибыль:
1 798.93 USD (64 455 pips)
Общий убыток:
-851.89 USD (8 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (463.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
463.49 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
80.93%
Макс. загрузка депозита:
14.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
70 (27.67%)
Коротких трейдов:
183 (72.33%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
3.74 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-42.59 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-279.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.05 USD (5)
Прирост в месяц:
60.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
317.27 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (317.27 USD)
По эквити:
17.80% (256.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 56
AUDUSD 55
GBPUSD 55
EURUSD 52
USDCAD 18
USDJPY 16
US30 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 18
AUDUSD 173
GBPUSD 285
EURUSD 271
USDCAD 40
USDJPY 92
US30 69
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 8.8K
AUDUSD 8.8K
GBPUSD 13K
EURUSD 11K
USDCAD 3.3K
USDJPY 4.2K
US30 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.16 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +463.49 USD
Макс. убыток в серии: -279.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Headway-Real
0.00 × 4
PepperstoneKE-MT5-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.30 × 96
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1300
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.86 × 171
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.90 × 209
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Exness-MT5Real
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.02 × 95
Alpari-MT5
1.04 × 132
VantageFX-Live
1.04 × 70
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
еще 52...
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Min Investment : USD 1000+

Trading Leverage : 1:500 or more

Expected Profit : 5%+ monthly


Provide SL and 3 TPs. Once TP1 is reached, the SL will be moved to break-even until TP3 is achieved.


Preferred Broker : 
https://trk.pepperstonepartners.com/SH1Al

Preferred Pro Firm:
https://www.the5ers.com/?afmc=v3e

Coupon code :U9B3LG8Y5T


Preferred VPS

Kamatera

https://go.cloudwm.com/visit/?bta=37524&brand=kamatera


VPSServer

https://go.cloudwm.com/visit/?bta=37524&brand=vpsserver



***Past performance does not guarantee future returns, trade with your own risk***

Нет отзывов
2026.08.05 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 09:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 02:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 13:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 12:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.02 12:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 18:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 18:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 23:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 23:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.04 05:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.04 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXVIP
30 USD в месяц
101%
2
11
USD
1.6K
USD
10
100%
253
92%
81%
2.11
3.74
USD
21%
1:500
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