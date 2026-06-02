- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
233 (92.09%)
Убыточных трейдов:
20 (7.91%)
Лучший трейд:
69.16 USD
Худший трейд:
-109.54 USD
Общая прибыль:
1 798.93 USD (64 455 pips)
Общий убыток:
-851.89 USD (8 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (463.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
463.49 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
80.93%
Макс. загрузка депозита:
14.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
70 (27.67%)
Коротких трейдов:
183 (72.33%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
3.74 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-42.59 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-279.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.05 USD (5)
Прирост в месяц:
60.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
317.27 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (317.27 USD)
По эквити:
17.80% (256.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|56
|AUDUSD
|55
|GBPUSD
|55
|EURUSD
|52
|USDCAD
|18
|USDJPY
|16
|US30
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|173
|GBPUSD
|285
|EURUSD
|271
|USDCAD
|40
|USDJPY
|92
|US30
|69
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|8.8K
|AUDUSD
|8.8K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|11K
|USDCAD
|3.3K
|USDJPY
|4.2K
|US30
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.16 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +463.49 USD
Макс. убыток в серии: -279.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Headway-Real
|0.00 × 4
|
PepperstoneKE-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 96
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1300
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.86 × 171
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 209
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.02 × 95
|
Alpari-MT5
|1.04 × 132
|
VantageFX-Live
|1.04 × 70
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
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Min Investment : USD 1000+
Trading Leverage : 1:500 or more
Expected Profit : 5%+ monthly
Provide SL and 3 TPs. Once TP1 is reached, the SL will be moved to break-even until TP3 is achieved.
Preferred Broker :
https://trk.pepperstonepartners.com/SH1Al
Preferred Pro Firm:
https://www.the5ers.com/?afmc=v3e
Coupon code :U9B3LG8Y5T
Preferred VPS
Kamatera
https://go.cloudwm.com/visit/?bta=37524&brand=kamatera
VPSServer
https://go.cloudwm.com/visit/?bta=37524&brand=vpsserver
***Past performance does not guarantee future returns, trade with your own risk***
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
101%
2
11
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
100%
253
92%
81%
2.11
3.74
USD
USD
21%
1:500