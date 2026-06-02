Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 FXOpenEU-ECN Live Server 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 RoboForex-ECN-3 2.08 × 495 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 Tickmill-Live02 3.66 × 50 ICMarketsSC-Live17 4.19 × 27 ICMarketsSC-Live23 4.19 × 111 Exness-Real24 4.62 × 215 Axi-US09-Live 5.09 × 22 ICMarketsSC-Live10 5.21 × 237 ICMarketsSC-Live07 6.82 × 22 Ava-Real 3 6.83 × 12 Exness-Real 7.19 × 16 Pepperstone-Edge05 7.63 × 598 ICMarketsSC-Live05 8.39 × 23 RoboForex-Pro-2 8.40 × 5 RoboForex-Pro-5 9.17 × 6 STARTRADERINTL-Live2 10.71 × 21 еще 7... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика