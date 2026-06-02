- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
34 (57.62%)
Убыточных трейдов:
25 (42.37%)
Лучший трейд:
223.67 USD
Худший трейд:
-113.95 USD
Общая прибыль:
2 883.41 USD (30 579 pips)
Общий убыток:
-1 479.17 USD (20 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (362.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
362.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
2.16%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
8.22
Длинных трейдов:
20 (33.90%)
Коротких трейдов:
39 (66.10%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
23.80 USD
Средняя прибыль:
84.81 USD
Средний убыток:
-59.17 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-170.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.92 USD (2)
Прирост в месяц:
5.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
170.92 USD (5.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.59% (148.52 USD)
По эквити:
1.53% (144.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +223.67 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +362.86 USD
Макс. убыток в серии: -170.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
100%
59
57%
2%
1.94
23.80
USD
USD
2%
1:500