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Сигналы / MetaTrader 4 / RozaOne
Oemer Faruk Cebe

RozaOne

Oemer Faruk Cebe
Oemer Faruk Cebe

Oemer Faruk Cebe

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 20%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
34 (57.62%)
Убыточных трейдов:
25 (42.37%)
Лучший трейд:
223.67 USD
Худший трейд:
-113.95 USD
Общая прибыль:
2 883.41 USD (30 579 pips)
Общий убыток:
-1 479.17 USD (20 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (362.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
362.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
2.16%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
8.22
Длинных трейдов:
20 (33.90%)
Коротких трейдов:
39 (66.10%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
23.80 USD
Средняя прибыль:
84.81 USD
Средний убыток:
-59.17 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-170.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.92 USD (2)
Прирост в месяц:
5.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
170.92 USD (5.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.59% (148.52 USD)
По эквити:
1.53% (144.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +223.67 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +362.86 USD
Макс. убыток в серии: -170.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.08 × 495
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Tickmill-Live02
3.66 × 50
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.39 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
еще 7...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
coming soon
Нет отзывов
2026.07.27 23:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 19:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.02 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.02 14:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RozaOne
999 USD в месяц
20%
0
0
USD
10K
USD
12
100%
59
57%
2%
1.94
23.80
USD
2%
1:500
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