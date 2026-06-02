- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
35 (58.33%)
亏损交易:
25 (41.67%)
最好交易:
239.49 USD
最差交易:
-113.95 USD
毛利:
3 122.90 USD (31 451 pips)
毛利亏损:
-1 479.17 USD (20 063 pips)
最大连续赢利:
6 (362.86 USD)
最大连续盈利:
362.86 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
2.16%
最大入金加载:
2.40%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
9.62
长期交易:
21 (35.00%)
短期交易:
39 (65.00%)
利润因子:
2.11
预期回报:
27.40 USD
平均利润:
89.23 USD
平均损失:
-59.17 USD
最大连续失误:
2 (-170.92 USD)
最大连续亏损:
-170.92 USD (2)
每月增长:
6.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
170.92 USD (5.19%)
相对跌幅:
结余:
1.59% (148.52 USD)
净值:
1.53% (144.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +239.49 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +362.86 USD
最大连续亏损: -170.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
22%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
13
100%
60
58%
2%
2.11
27.40
USD
USD
2%
1:500