- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
785 (51.78%)
Убыточных трейдов:
731 (48.22%)
Лучший трейд:
470.84 USD
Худший трейд:
-470.52 USD
Общая прибыль:
15 481.19 USD (708 092 pips)
Общий убыток:
-14 994.55 USD (691 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
501.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.63%
Макс. загрузка депозита:
65.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
759 (50.07%)
Коротких трейдов:
757 (49.93%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
19.72 USD
Средний убыток:
-20.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-470.52 USD (1)
Прирост в месяц:
5.43%
Годовой прогноз:
65.94%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.04 USD
Максимальная:
526.23 USD (26.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.40% (526.23 USD)
По эквити:
1.75% (18.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|762
|GOLD.Aug
|658
|GOLD.Dec
|76
|GOLD.May
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GOLD.Aug
|-691
|GOLD.Dec
|-433
|GOLD.May
|152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|GOLD.Aug
|-21K
|GOLD.Dec
|-15K
|GOLD.May
|14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +470.84 USD
Худший трейд: -471 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.10 USD
Макс. убыток в серии: -20.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BitrageCapitalMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Signal is based on Spot vs Future Arbitrage EA.
100% Algo Trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
13
98%
1 516
51%
63%
1.03
0.32
USD
USD
35%
1:500