СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Spot vs Future Arbitrage
Kuldeep Krishnat Konde

Spot vs Future Arbitrage

Kuldeep Krishnat Konde
Kuldeep Krishnat Konde

Kuldeep Krishnat Konde

5 (2)
I am a seasoned trading automation developer with wide experience in building custom solutions for the MetaTrader ecosystem. My expertise spans the development of Expert Advisors, technical indicators, and advanced trading scripts using MQL4 and MQL5.
5 продуктов 1 сигнал 1 код 4 темы 6 комментариев
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 58%
BitrageCapitalMarkets-Server
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
785 (51.78%)
Убыточных трейдов:
731 (48.22%)
Лучший трейд:
470.84 USD
Худший трейд:
-470.52 USD
Общая прибыль:
15 481.19 USD (708 092 pips)
Общий убыток:
-14 994.55 USD (691 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
501.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.63%
Макс. загрузка депозита:
65.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
759 (50.07%)
Коротких трейдов:
757 (49.93%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
19.72 USD
Средний убыток:
-20.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-470.52 USD (1)
Прирост в месяц:
5.43%
Годовой прогноз:
65.94%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.04 USD
Максимальная:
526.23 USD (26.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.40% (526.23 USD)
По эквити:
1.75% (18.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 762
GOLD.Aug 658
GOLD.Dec 76
GOLD.May 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
GOLD.Aug -691
GOLD.Dec -433
GOLD.May 152
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
GOLD.Aug -21K
GOLD.Dec -15K
GOLD.May 14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +470.84 USD
Худший трейд: -471 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.10 USD
Макс. убыток в серии: -20.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BitrageCapitalMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Signal is based on Spot vs Future Arbitrage EA.
100% Algo Trading.
Нет отзывов
2026.07.31 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 04:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.04 01:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.04 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spot vs Future Arbitrage
50 USD в месяц
58%
0
0
USD
1K
USD
13
98%
1 516
51%
63%
1.03
0.32
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.