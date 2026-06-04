- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 524
盈利交易:
789 (51.77%)
亏损交易:
735 (48.23%)
最好交易:
470.84 USD
最差交易:
-470.52 USD
毛利:
15 563.29 USD (713 092 pips)
毛利亏损:
-15 079.83 USD (696 685 pips)
最大连续赢利:
5 (13.10 USD)
最大连续盈利:
501.30 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
61.41%
最大入金加载:
65.74%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.92
长期交易:
763 (50.07%)
短期交易:
761 (49.93%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
19.73 USD
平均损失:
-20.52 USD
最大连续失误:
4 (-20.89 USD)
最大连续亏损:
-470.52 USD (1)
每月增长:
4.58%
年度预测:
55.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
58.04 USD
最大值:
526.23 USD (26.87%)
相对跌幅:
结余:
35.40% (526.23 USD)
净值:
6.90% (74.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|766
|GOLD.Aug
|658
|GOLD.Dec
|80
|GOLD.May
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GOLD.Aug
|-691
|GOLD.Dec
|-490
|GOLD.May
|152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|GOLD.Aug
|-21K
|GOLD.Dec
|-18K
|GOLD.May
|14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +470.84 USD
最差交易: -471 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.10 USD
最大连续亏损: -20.89 USD
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无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
57%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
14
98%
1 524
51%
61%
1.03
0.32
USD
USD
35%
1:500