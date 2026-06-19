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Сигналы / MetaTrader 4 / ULTD from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ULTD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
22 (62.85%)
Убыточных трейдов:
13 (37.14%)
Лучший трейд:
50.88 USD
Худший трейд:
-17.41 USD
Общая прибыль:
166.62 USD (6 724 pips)
Общий убыток:
-99.40 USD (8 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (26.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
87.69%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
8 (22.86%)
Коротких трейдов:
27 (77.14%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.51 USD (4)
Прирост в месяц:
1.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.49 USD
Максимальная:
47.51 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (47.51 USD)
По эквити:
3.95% (179.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.88 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.34 USD
Макс. убыток в серии: -47.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
CXMDirect-Live
0.00 × 6
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 48
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 4
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
JustForex-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 22
OctaFX-Real9
0.00 × 177
TheLiquidity-live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 6
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 198
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 4
Exness-Real28
0.00 × 45
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 15
еще 782...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 16:08
Share of trading days is too low
2026.07.13 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 01:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.29 12:50
No swaps are charged
2026.06.29 12:50
No swaps are charged
2026.06.25 12:46
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 15:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.25% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 15:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.06 22:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.02 07:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.02 07:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.02 07:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ULTD from FXGP WMC
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
4.6K
USD
11
100%
35
62%
88%
1.67
1.92
USD
4%
1:500
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