- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
22 (62.85%)
Убыточных трейдов:
13 (37.14%)
Лучший трейд:
50.88 USD
Худший трейд:
-17.41 USD
Общая прибыль:
166.62 USD (6 724 pips)
Общий убыток:
-99.40 USD (8 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (26.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
87.69%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
8 (22.86%)
Коротких трейдов:
27 (77.14%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.51 USD (4)
Прирост в месяц:
1.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.49 USD
Максимальная:
47.51 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (47.51 USD)
По эквити:
3.95% (179.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.88 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.34 USD
Макс. убыток в серии: -47.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
CXMDirect-Live
|0.00 × 6
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 4
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 22
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 177
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 6
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 198
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Exness-Real28
|0.00 × 45
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 15
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Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
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And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
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Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
11
100%
35
62%
88%
1.67
1.92
USD
USD
4%
1:500