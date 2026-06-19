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信号 / MetaTrader 4 / ULTD from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ULTD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 2%
Weltrade-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
22 (62.85%)
亏损交易:
13 (37.14%)
最好交易:
50.88 USD
最差交易:
-17.41 USD
毛利:
166.62 USD (6 724 pips)
毛利亏损:
-99.40 USD (8 364 pips)
最大连续赢利:
8 (26.34 USD)
最大连续盈利:
51.12 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
83.68%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.41
长期交易:
8 (22.86%)
短期交易:
27 (77.14%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.92 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
-7.65 USD
最大连续失误:
4 (-47.51 USD)
最大连续亏损:
-47.51 USD (4)
每月增长:
1.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.49 USD
最大值:
47.51 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (47.51 USD)
净值:
3.95% (179.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.88 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.34 USD
最大连续亏损: -47.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-Standard4
0.00 × 1
CXMDirect-Live
0.00 × 6
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 48
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 4
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
JustForex-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 22
OctaFX-Real9
0.00 × 177
TheLiquidity-live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 6
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 198
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 4
Exness-Real28
0.00 × 45
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 15
782 更多...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








没有评论
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 16:08
Share of trading days is too low
2026.07.13 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 01:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.29 12:50
No swaps are charged
2026.06.29 12:50
No swaps are charged
2026.06.25 12:46
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 15:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.25% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 15:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.06 22:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.02 07:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.02 07:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.02 07:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ULTD from FXGP WMC
每月50 USD
2%
0
0
USD
4.6K
USD
11
100%
35
62%
84%
1.67
1.92
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载