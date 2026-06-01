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Сигналы / MetaTrader 4 / EA Gold 2026A
Bing Zhou

EA Gold 2026A

Bing Zhou
Bing Zhou

Bing Zhou

0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -22%
FXCM-USDReal01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
280 (55.11%)
Убыточных трейдов:
228 (44.88%)
Лучший трейд:
72.68 USD
Худший трейд:
-72.42 USD
Общая прибыль:
3 226.69 USD (230 360 pips)
Общий убыток:
-3 640.58 USD (269 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (140.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.08 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
46.76%
Макс. загрузка депозита:
8.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
272 (53.54%)
Коротких трейдов:
236 (46.46%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.81 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-15.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-78.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.22 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.56%
Годовой прогноз:
-18.93%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
563.26 USD
Максимальная:
699.39 USD (34.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.48% (699.39 USD)
По эквити:
27.76% (409.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 505
USDJPY 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -409
USDJPY -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -40K
USDJPY -70
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.68 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +140.08 USD
Макс. убыток в серии: -78.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
OANDA-GMT-5 Practice
0.00 × 1
ForexTime-Standard
2.00 × 1
Activtrades-Demo
3.00 × 2
RoboForex-FixCent
3.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
4.00 × 1
FBS-Real
4.00 × 1
InstaForex-Cent.com
5.42 × 12
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Нет отзывов
2026.08.10 17:21
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 05:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 02:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.01 02:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Gold 2026A
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
1.5K
USD
12
91%
508
55%
47%
0.88
-0.81
USD
34%
1:200
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