- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
280 (55.11%)
Убыточных трейдов:
228 (44.88%)
Лучший трейд:
72.68 USD
Худший трейд:
-72.42 USD
Общая прибыль:
3 226.69 USD (230 360 pips)
Общий убыток:
-3 640.58 USD (269 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (140.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.08 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
46.76%
Макс. загрузка депозита:
8.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
272 (53.54%)
Коротких трейдов:
236 (46.46%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.81 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-15.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-78.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.22 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.56%
Годовой прогноз:
-18.93%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
563.26 USD
Максимальная:
699.39 USD (34.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.48% (699.39 USD)
По эквити:
27.76% (409.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|505
|USDJPY
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-409
|USDJPY
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-40K
|USDJPY
|-70
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.68 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +140.08 USD
Макс. убыток в серии: -78.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
OANDA-GMT-5 Practice
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|2.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|3.00 × 2
|
RoboForex-FixCent
|3.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|4.00 × 1
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|5.42 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
12
91%
508
55%
47%
0.88
-0.81
USD
USD
34%
1:200