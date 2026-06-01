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Bing Zhou

EA Gold 2026A

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增长自 2026 -22%
FXCM-USDReal01
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交易:
530
盈利交易:
291 (54.90%)
亏损交易:
239 (45.09%)
最好交易:
72.68 USD
最差交易:
-72.42 USD
毛利:
3 347.00 USD (240 317 pips)
毛利亏损:
-3 756.51 USD (279 933 pips)
最大连续赢利:
9 (140.08 USD)
最大连续盈利:
140.08 USD (9)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
48.86%
最大入金加载:
8.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
286 (53.96%)
短期交易:
244 (46.04%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.77 USD
平均利润:
11.50 USD
平均损失:
-15.72 USD
最大连续失误:
9 (-78.09 USD)
最大连续亏损:
-153.22 USD (4)
每月增长:
3.46%
年度预测:
42.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
563.26 USD
最大值:
699.39 USD (34.33%)
相对跌幅:
结余:
34.48% (699.39 USD)
净值:
28.41% (412.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 527
USDJPY 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -405
USDJPY -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -40K
USDJPY -70
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
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最好交易: +72.68 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +140.08 USD
最大连续亏损: -78.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
OANDA-GMT-5 Practice
0.00 × 1
ForexTime-Standard
2.00 × 1
Activtrades-Demo
3.00 × 2
RoboForex-FixCent
3.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
4.00 × 1
FBS-Real
4.00 × 1
InstaForex-Cent.com
5.42 × 12
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2026.08.10 17:21
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 05:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 02:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.01 02:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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