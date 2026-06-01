- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
530
盈利交易:
291 (54.90%)
亏损交易:
239 (45.09%)
最好交易:
72.68 USD
最差交易:
-72.42 USD
毛利:
3 347.00 USD (240 317 pips)
毛利亏损:
-3 756.51 USD (279 933 pips)
最大连续赢利:
9 (140.08 USD)
最大连续盈利:
140.08 USD (9)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
48.86%
最大入金加载:
8.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
286 (53.96%)
短期交易:
244 (46.04%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.77 USD
平均利润:
11.50 USD
平均损失:
-15.72 USD
最大连续失误:
9 (-78.09 USD)
最大连续亏损:
-153.22 USD (4)
每月增长:
3.46%
年度预测:
42.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
563.26 USD
最大值:
699.39 USD (34.33%)
相对跌幅:
结余:
34.48% (699.39 USD)
净值:
28.41% (412.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|527
|USDJPY
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-405
|USDJPY
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-40K
|USDJPY
|-70
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.68 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +140.08 USD
最大连续亏损: -78.09 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-22%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
13
91%
530
54%
49%
0.89
-0.77
USD
USD
34%
1:200