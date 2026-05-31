- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 942
Прибыльных трейдов:
1 370 (70.54%)
Убыточных трейдов:
572 (29.45%)
Лучший трейд:
3 125.68 USD
Худший трейд:
-7 739.58 USD
Общая прибыль:
165 647.52 USD (107 573 pips)
Общий убыток:
-72 747.27 USD (64 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (3 005.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 425.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
3.44%
Макс. загрузка депозита:
187.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
11.94
Длинных трейдов:
1 011 (52.06%)
Коротких трейдов:
931 (47.94%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
47.84 USD
Средняя прибыль:
120.91 USD
Средний убыток:
-127.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5 842.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 739.58 USD (1)
Прирост в месяц:
8.98%
Годовой прогноз:
108.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 721.10 USD
Максимальная:
7 778.70 USD (7.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.45% (7 759.09 USD)
По эквити:
10.84% (18 468.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GDAXI
|1942
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GDAXI
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GDAXI
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 125.68 USD
Худший трейд: -7 740 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 005.16 USD
Макс. убыток в серии: -5 842.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Darwinex-Live
|4.39 × 727
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
93%
1
10K
USD
USD
193K
USD
USD
27
99%
1 942
70%
3%
2.27
47.84
USD
USD
11%
1:200