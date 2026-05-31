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Сигналы / MetaTrader 5 / ViennaAlgo DAX
Wilhelm Tscharf

ViennaAlgo DAX

Wilhelm Tscharf
Wilhelm Tscharf

Wilhelm Tscharf

0 отзывов
Надежность
27 недель
1 / 10K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 93%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 942
Прибыльных трейдов:
1 370 (70.54%)
Убыточных трейдов:
572 (29.45%)
Лучший трейд:
3 125.68 USD
Худший трейд:
-7 739.58 USD
Общая прибыль:
165 647.52 USD (107 573 pips)
Общий убыток:
-72 747.27 USD (64 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (3 005.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 425.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
3.44%
Макс. загрузка депозита:
187.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
11.94
Длинных трейдов:
1 011 (52.06%)
Коротких трейдов:
931 (47.94%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
47.84 USD
Средняя прибыль:
120.91 USD
Средний убыток:
-127.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5 842.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 739.58 USD (1)
Прирост в месяц:
8.98%
Годовой прогноз:
108.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 721.10 USD
Максимальная:
7 778.70 USD (7.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.45% (7 759.09 USD)
По эквити:
10.84% (18 468.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GDAXI 1942
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GDAXI 93K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GDAXI 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 125.68 USD
Худший трейд: -7 740 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 005.16 USD
Макс. убыток в серии: -5 842.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-Live
4.39 × 727
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Нет отзывов
2026.08.04 11:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.31 19:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ViennaAlgo DAX
30 USD в месяц
93%
1
10K
USD
193K
USD
27
99%
1 942
70%
3%
2.27
47.84
USD
11%
1:200
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