- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 984
盈利交易:
1 397 (70.41%)
亏损交易:
587 (29.59%)
最好交易:
3 125.68 USD
最差交易:
-7 739.58 USD
毛利:
170 242.49 USD (109 671 pips)
毛利亏损:
-74 429.42 USD (65 337 pips)
最大连续赢利:
19 (3 005.16 USD)
最大连续盈利:
3 425.06 USD (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
3.44%
最大入金加载:
187.80%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
12.32
长期交易:
1 029 (51.86%)
短期交易:
955 (48.14%)
利润因子:
2.29
预期回报:
48.29 USD
平均利润:
121.86 USD
平均损失:
-126.80 USD
最大连续失误:
8 (-5 842.04 USD)
最大连续亏损:
-7 739.58 USD (1)
每月增长:
10.02%
年度预测:
121.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 721.10 USD
最大值:
7 778.70 USD (7.48%)
相对跌幅:
结余:
7.45% (7 759.09 USD)
净值:
10.84% (18 468.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GDAXI
|1984
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GDAXI
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GDAXI
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 125.68 USD
最差交易: -7 740 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 005.16 USD
最大连续亏损: -5 842.04 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
1
10K
USD
USD
196K
USD
USD
27
99%
1 984
70%
3%
2.28
48.29
USD
USD
11%
1:200