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Сигналы / MetaTrader 4 / AX Duck
Zhaozhou Lu

AX Duck

Zhaozhou Lu
Zhaozhou Lu

Zhaozhou Lu

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 81%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
452
Прибыльных трейдов:
179 (39.60%)
Убыточных трейдов:
273 (60.40%)
Лучший трейд:
245.95 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
1 781.40 USD (93 328 pips)
Общий убыток:
-1 048.53 USD (66 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (305.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.96%
Макс. загрузка депозита:
15.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
192 (42.48%)
Коротких трейдов:
260 (57.52%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
9.95 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-29.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-224.25 USD (12)
Прирост в месяц:
40.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.30 USD
Максимальная:
225.80 USD (15.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.44% (225.80 USD)
По эквити:
2.87% (31.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 452
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 733
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +245.95 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +305.70 USD
Макс. убыток в серии: -29.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
еще 77...
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"This strategy performs well in trending markets, but is prone to repeated stop-losses in ranging/choppy markets. It is recommended to observe it for at least one month to become familiar with its parameter behavior before running it on a live account with small capital."
Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 04:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 07:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 06:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 05:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 12:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 06:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AX Duck
39 USD в месяц
81%
0
0
USD
1.3K
USD
11
100%
452
39%
2%
1.69
1.62
USD
18%
1:500
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