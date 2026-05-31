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Всего трейдов:
452
Прибыльных трейдов:
179 (39.60%)
Убыточных трейдов:
273 (60.40%)
Лучший трейд:
245.95 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
1 781.40 USD (93 328 pips)
Общий убыток:
-1 048.53 USD (66 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (305.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.96%
Макс. загрузка депозита:
15.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
192 (42.48%)
Коротких трейдов:
260 (57.52%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
9.95 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-29.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-224.25 USD (12)
Прирост в месяц:
40.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.30 USD
Максимальная:
225.80 USD (15.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.44% (225.80 USD)
По эквити:
2.87% (31.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|452
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|733
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +245.95 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +305.70 USD
Макс. убыток в серии: -29.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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"This strategy performs well in trending markets, but is prone to repeated stop-losses in ranging/choppy markets. It is recommended to observe it for at least one month to become familiar with its parameter behavior before running it on a live account with small capital."
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
100%
452
39%
2%
1.69
1.62
USD
USD
18%
1:500